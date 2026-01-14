Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Valencia

Investigan el suicidio de un niño de 9 años el día de Navidad en Sagunto

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del día de Navidad en Sagunto.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

La Policía Nacional investiga el posible suicidio de un niño de 9 años | Policía Nacional

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un niño de 9 años en la madrugada del día de Navidad mientras se encontraba en el domicilio de sus abuelos en Sagunto. El menor cayó de la ventana de un séptimo piso al patio interior del edificio y falleció en el acto, según ha podido conocer Antena 3 Noticias.

Por el momento, se investigan los hechos con el fin de averiguar el motivo por el que se vería motivada la acción del menor.

Al lugar se trasladan Policía Nacional, Policía Local de Sagunto y la Policía científica La investigación permanece abierta, corre a cargo de UFAM.

Se descarta indicio criminalidad, aunque todavía no se sabe si el menor se precipitó, o los hechos ocurrieron de forma accidental. Además, con la investigación llevada a cabo hasta el momento, parece que el niño no era víctima de acoso escolar. Aún así, es preciso esperar a conocer todos los datos y a que finalice la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Brotes verdes en las zonas más dañadas por los incendios de Galicia: "Estamos muy contentos"

Brotes verdes tras los incendios en Galicia

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Investigan el suicidio de un niño de 9 años el día de Navidad en Sagunto

Hospital de Torrejón de Ardoz

La Justicia investigará si hubo prevaricación en el hospital de Torrejón tras los audios pidiendo alargar las listas de espera

Julio Iglesias, Plácido Domingo, Puff Daddy y Harvey Weinstein

Julio Iglesias, el último de una larga lista de hombres famosos acusados de agresión sexual

Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias imponía pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual a sus empleadas: "El ginecólogo nos chequeó todo"

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: La sonda Hyunges llega a Titán
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 14 de enero?

Consulta las efemérides de hoy 14 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de la pintura
Arte

Misterio resuelto gracias a la IA: del retablo de la Iglesia de San Miguel en Villalpando a un museo en Massachusetts

La Inteligencia Artificial permite resolver el misterio de una pintura gótica del siglo XV que despareció hace más de 60 años de la localidad zamorana.

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

La muerte de los dos pacientes de cáncer en Burgos fue por recibir una dosis seis veces mayor a la que necesitaban

Aeropuerto de Tenerife

Intenta subir al avión con su esposa muerta en silla de ruedas en Tenerife

Julio Iglesias

Así son los testimonios de las exempleadas que han denunciado a Julio Iglesias: "Me metió los dedos ahí"

Publicidad