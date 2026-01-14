Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un niño de 9 años en la madrugada del día de Navidad mientras se encontraba en el domicilio de sus abuelos en Sagunto. El menor cayó de la ventana de un séptimo piso al patio interior del edificio y falleció en el acto, según ha podido conocer Antena 3 Noticias.

Por el momento, se investigan los hechos con el fin de averiguar el motivo por el que se vería motivada la acción del menor.

Al lugar se trasladan Policía Nacional, Policía Local de Sagunto y la Policía científica La investigación permanece abierta, corre a cargo de UFAM.

Se descarta indicio criminalidad, aunque todavía no se sabe si el menor se precipitó, o los hechos ocurrieron de forma accidental. Además, con la investigación llevada a cabo hasta el momento, parece que el niño no era víctima de acoso escolar. Aún así, es preciso esperar a conocer todos los datos y a que finalice la investigación.

