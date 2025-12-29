Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan a dos jóvenes por soltar un caimán yacaré en el pantano de Almansa, Albacete

El reptil, que pertenece a una especie amenazada, estaba en una zona de baño muy accesible.

El caimán yacaré que fue soltado en el pantano de Almansa

El caimán yacaré que fue soltado en el pantano de AlmansaGuardia Civil

Dos jóvenes, de 29 y 35 años, están siendo investigados por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) por soltar a un caimán en el pantano de Almansa, en Albacete.

Soltaron a un caimán yacaré en el pantano de Almansa

Ambas, vecinas de Petrer, localidad alicantina, podrían enfrentarse a delitos contra la flora, la fauna y los animales. Fue el pasado 9 de julio cuando, según un comunicado de la Guardia Civil, el Seprona, con la ayuda de la Sociedad de Pescadores de Almansa y los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha pudieron capturar al reptil, un caimán yacaré, originario de Sudamérica.

El reptil, de una especia amenazada, fue entregado al zoo de Madrid

El espécimen fue entregado al zoo de Madrid al tratarse además de una especie amenazada. Además, el animal estaba en una zona de baño muy accesible para las personas y desde que se capturó al animal el Seprona inició las indagaciones pertinentes para encontrar a los responsables de introducir un animal exótico en el medio natural.

¿A qué se podrían enfrentar?

Según el Código Penal, las jóvenes de 29 y 35 años podrían enfrentarse a penas de prisión de cuatro meses a dos años, o multa de ocho a veinticuatro meses por los delitos contra la flora y fauna. En lo referente al delito de abandono de animales, las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Por otra parte, el caimán yacaré es una especie que vive en las regiones subtropicales y tropicales de Sudamérica y la piel de los ejemplares juveniles lo ha convertido desde hace tiempo en un favorito de la industria del calzado. Puede medir hasta 1'5 metros de longitud y se encuentra registrado en el Apéndice II del listado de especies protegidas de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

