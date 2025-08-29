Investigan la desaparición de un menor de tres años en Marbella por posible sustracción por parte de la madre

La Policía Nacional investiga la desaparición de un menor de tres años en la ciudad malagueña de Marbella se investiga como una sustracción de menor por parte de un progenitor. En concreto se trataría de la madre.

La sustracción del menor fue denunciada por el padre en el pasado 7 de agosto en el municipio malagueño de Marbella. La custodia provisional la tiene la madre pero con la prohibición de salida del territorio español.

Según indican, "es una sustracción de menor por parte de progenitor". Además, se cree que desde el 4 de julio la madre se lo ha podido llevar a su país de origen, Rusia.

El pasado jueves se dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que un menor de tres años fue visto por última vez en Marbella el pasado 4 de julio. "Menor desaparecido. Tres años. Visto por última vez en Marbella, Málaga", han informado en una publicación de X, antes Twitter.

Se trata de un niño de ojos claros y que responde al nombre de Oliver. Según el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, mide 85 centímetros de altura, tiene los ojos grises y el pelo rubio.

El CNDES ha indicado que, cualquier información relevante sobre la desaparición, puede comunicarse con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recuerdan que el 091 está habilitado para comunicar cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.

Asimismo recuerdan que se puede poner en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. También puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com