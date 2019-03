El interventor dice que no tenía interés en ocultar su llamada

El interventor que estaba en el tren del accidente de Santiago ha reconocido en una llamada en exclusiva con Antena 3 que llamó en dos ocasiones al maquinista del Alvia. La segunda tuvo lugar antes del accidente, y terminó antes de descarrilar, aunque no recuerda la hora exacta de la misma. Según el interventor, la llamada no provocó la dsitración porque "para conducir un tren no tiene que ir con las manos en el volante".

