Interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra

Así lo ha confrimado Adif, que trabaja para restablecer la circulación.

Tren de Rodalies

Tren de RodaliesTwitter @vinilius2019

Luis Alcantud
Publicado:

Adif ha notificado este viernes sobre las 16:18 horas que ha quedado interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes para los viajeros afectados. En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. En el tren accidentado viajaban diez pasajeros y no se registró ningún herido.

A estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el día 20, en Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

