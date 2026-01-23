Adif ha notificado este viernes sobre las 16:18 horas que ha quedado interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes para los viajeros afectados. En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. En el tren accidentado viajaban diez pasajeros y no se registró ningún herido.

A estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el día 20, en Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la línea y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.