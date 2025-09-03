Un interno rompe dos costillas y muerde a un funcionario del centro penitenciario Sevilla II

Un funcionario del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en el municipio de Morón de la Frontera, ha sido agredido por un interno que le golpeó y propinó mordidas. Un episodio que ha hecho que le ha provocado la fractura de dos costillas.

Según detalla la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), la agresión ocurrió el pasado 30 de agosto sobre las 17,00 en el módulo del centro. El suceso tuvo lugar tras la bajada de celdas, y una vez que los funcionarios estaban en la sala de día, el interno desafió a los funcionarios con frases como: "Me estáis castigando, no me dejáis dormir porque me tenéis activado", "Apagadme de una vez, dejadme dormir".

Tras los intentos de calmar al interno por parte del funcionariado, este se pone más tenso y le agarra del cuello a uno de los funcionarios,le da golpes en el costado, le muerde el brazo y le llega incluso a romper dos costillas.

"El funcionario requirió asistencia hospitalaria"

Fue gracias a la intervención del Jefe de Servicios que se consiguió reducir al interno. "El funcionario fue asistido en la enfermería del centro penitenciario, requirió asistencia hospitalaria y además deberá realizarse un seguimiento médico durante el periodo de un año para verificar si ha sufrido algún tipo de contagio biológico tras ser mordido por el interno" expresa el comunicado.

Una situación que denuncian ya que aseguran que en solo "dos meses han dado lugar 4 agresiones graves en el centro". Desde ACAIP reclaman más medidas para evitar este tipo de episodios, formación en defensa personal al personal penitenciario o el traslado urgente de este interno a otro centro, entre otras medidas.

Vox asegura que "no son casos aislados"

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, se ha pronunciado ante este episodio y ha asegurado que estos casos "no son aislados" y que "están a la orden del día". Según Romero, el Ministerio del Interior, en lugar de "aportar soluciones, no hace más que agravar los problemas" y le señala de "un hartazgo más que lógico entre los servidores públicos que cada día se enfrentan a más peligros", según recogen medios como 'ABC' o 'Europa Press'.

También ha advertido de la "carencia de información sobre los permisos de tercer grado concebidos este año en comparación con otros años anteriores y sobre la actualización de planes para reglamentos disciplinarios de los centros penitenciarios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com