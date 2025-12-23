Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un informe descarta la presencia de ADN y semen de una agresión sexual en el cuerpo del niño muerto en Garrucha

El informe definitivo, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, descarta los indicios biológicas que apuntaran a una posible agresión sexual.

Beni López
Publicado:

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses avanza los resultados de las muestras biológicas de Lucas, el niño fallecido en Garrucha a principios de diciembre. El informe descarta los restos de una posible agresión sexual. Dicho documento ha sido remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 4 de Vera (Almería).

El dictamen, al que ha accedido EFE, especifica la negativa en las pruebas practicadas para detectar indicios biológicos que indicaran una agresión sexual. El informe de Servicio del Servicio de Biología expresa que los análisis han dado "negativo" en la búsqueda tanto de espermatozoides como en la detección de antígeno prostático específico. Igualmente, las pruebas han resultado negativas en la detección de amilasa humana, es decir, marcador de saliva.

De esta forma, los resultados alejarían la hipótesis de violación que se planteó tras la autopsia preliminar, a que se refería a un "desgarro" y una "sustancia blanquecina".

La defensa del acusado sostiene que las lesiones y fluidos vienen como consecuencia de problemas intestinales severos, estreñimiento o del "aplastamiento de intestinos" que causó la muerte.

Por su parte, el informe del Servicio de Química confirma la presencia de "trazas de ibuprofeno" y de un metabolito de este fármaco en la sangre del menor. Según la defensa, el suministro intensivo de ibuprofeno en vez curar al niño pudo agravar la hemorragia interna provocada por las maniobras de "sobado" o masajes abdominales que le practicaron para aliviarle presuntamente los gases.

Asimismo, el análisis toxicológico ha descartado la presencia de alcohol etílico, drogas de abuso, estupefacientes y sustancias de sumisión química como GHB o escopolamina.

22 archivos de audio presentados por la defensa

Este informe se suma a los 22 archivos de audio presentados por la defensa de Juan David R.C. Entre estos, se incluyen dos con la voz del menor horas antes de morir para demostrar que el fallecimiento no fue asesinato, sino un homicidio imprudente fruto de la "ignorancia" y de prácticas de "curanderismo".

El despacho MCHM Abogados ha enviado un escrito un escrito a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Vera, en Almería; donde se adjuntan dichas grabaciones que a su juicio destruyen la "presunción del monstruo".

En estos audios, el menor apela a su abuela paterna a quien habla con serenidad y llama al detenido "papá". Un hecho que, según la defensa, acredita el vínculo afectivo y ausencia de clima de terror o intención de matar.

Según transcripciones aportadas, la madre asegura que realizó masajes abdominales vigorosos propios de curanderos al menor para tratar el malestar.

Por su parte, los letrados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari asegura que el material sonoro confirma la hipótesis de una "cadena de imprudencias" y una "praxis cultura pseudomédica".

