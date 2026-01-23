Una influencer española sufre en un directo el acoso de un hombre que la llevaría siguiendo desde hace meses: "Me estás tocando los cojones"

Una joven hace un directo en redes sociales cuando un hombre aparece en escena, "Hola, ¿Qué tal?, ¿Todo bien?. Te acuerdas que nos vimos en el evento aquel", le dice a la chica. Preguntándole sobre si está interesada en juegos de mesa, empieza a decirle qué tipo de juego le gustaría.

Ante esto, la joven, incómoda por su presencia, le dice que "ahora mismo no me apetece dialogar, lo siento muchísimo, solo quiero tener un rato con mi amiga y la gente del chat. Espero no te ofenda, gracias, adiós". Sin embargo, no es la primera vez que Alicia, conocida como 'Perfilraro', y el hombre se veían las caras.

"Este fue quien me acosó en la Gamergy", le confiesa a su amiga, a la que cuenta que le dio "una libreta" en aquel evento. Las personas del chat parece que también se dieron cuenta de quién era. "Sí chicos, efectivamente", afirma ella al leer la pantalla.

Todo ocurrió en una tienda de Madrid, pero la cosa no quedó ahí porque horas después se lo volverían a encontrar en la calle, concretamente junto a la boca de metro de Gran Vía. "No puede ser", dice la amiga. Alicia, que sube contenido en Instagram, TikTok y YouTube, además de hacer directos en Twitch, harta de la situación, se dirige a él expresándole su malestar: "Me estás tocando los cojones una barbaridad".

"Me puedes denunciar y hablamos en el juicio"

"¿Sabes que he llamado a la Policía Nacional?", le avisa por si decide marcharse. Pero al ver que permanecía ahí, decidieron acercarse a una patrulla de la Policía Local de Madrid explicándoles lo que había ocurrido. "Me puedes denunciar y hablamos en el juicio", le comunica el hombre, momento en el que los agentes se bajan del vehículo para hablar con él.

"Es una persona que de vez en cuando me sigue", responde a la policía cuando le pregunta que si le conoce, a lo que Alicia afirma que le sigue "porque es un acosador".

Amenaza con suicidarse

Para poner en contexto a los agentes, les cuenta lo que ocurrió meses antes: "Había venido al sitio en el que estaba, exclusivamente para darme una libreta con cosas muy raras". La amiga añade que "le ha amenazado con querer suicidarse, preguntándole a ella que haría si alguien quisiera hacerlo. Cosas muy turbias".

"Se fue hasta Barcelona, siendo creo de Madrid, porque dije que estaba en un museo", relata Alicia otro suceso. Explica que el hombre cogió un taxi para ir al sitio. "Menos mal que me fui de ese sitio rápido por casualidad", detallando que aún no sabía de su existencia.

Le envía correos

El modo de actuar el hombre es acercarse a ella con el objetivo de interactuar: "Te pregunta ¿Qué tal o que estás haciendo?". Pero cuando se da cuenta de que no quiere hablar con él "empieza a decir me voy a suicidar, soy un enfermo. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Te juro que soy una persona normal, te caería bien" "Me da un poco de miedo no decir nunca donde estoy porque es parte de mi trabajo", se queja.

Aunque no solo increpa a la joven en la vía pública, sino también por las redes sociales: "Me envía correos electrónicos, le he tenido que bloquear en el correo y en Instagram. Aunque se crea otras cuentas nuevas".

