Los vecinos de la Ribera de l'Ebre, que dicen no haber vivido nunca una situación tan crítica, preparan cubos de agua y preparan toda la maquinaria y material necesario para colaborar en la extinción del fuego. Además, se ha avisado a los vecinos que no salgan de sus casa, especialmente niños y ancianos. En la zona esperan no tener que utilizar los pabellones como lugar de evacuación.