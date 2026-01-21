Un incendio en Boadilla del Monte deja a una madre y su hijo en estado crítico

Un incendio de vivienda registrado en la madrugada de este miércoles en Boadilla del Monte, ha provocado la movilización de los servicios de emergencia. El aviso se recibió a las 01:40 horas a través del 112 desde un edificio situado en la calle Comunidad de Canarias.

A su llegada, los bomberos entraron al inmueble, donde localizaron un hueco en la escalera que estaba totalmente inundado de humo. Allí se encontraban una mujer de 43 años, junto a su hijo de 14, con parada respiratoria. Ambos, inconscientes, fueron estabilizados por los sanitarios del SUMMA 112 y trasladados a los hospitales de La Paz y Puerta del Hierro. Además los bomberos confinaron al resto de vecinos e hicieron rescates planta por planta como medida preventiva.

En total el SUMMA 112 atendió a 19 personas por inhalación leve de humo, de las cuales dos precisaron traslado hospitalario. Entre los afectados se encontraban cinco guardias civiles y un policía local. Tras la ventilación del edificio y una vez garantizada la seguridad, los vecinos pudieron regresar a sus domicilios.

La vivienda incendiada ha quedado afectada con daños severos por el fuego y el humo.

Otro incendio en una vivienda unifamiliar de Sangreña, Pravia

Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), procedentes de los parques de Pravia, Grado, Somiedo y Valdés, han logrado extinguir un incendio registrado en una vivienda unifamiliar de la localidad de Sangreña, en el concejo de Pravia. El inmueble quedó totalmente calcinado, aunque la rápida actuación de los efectivos evitó que el fuego se extendiera a edificaciones próximas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.08 horas de ayer martes. En la llamada se alertaba de que el tejado de una vivienda estaba ardiendo y que su propietario trataba de sofocar el fuego. En las inmediaciones había otras construcciones y un garaje anexo.

El incendio quedó controlado a las 02.38 horas de esta madrugada, momento en el que parte de los efectivos regresaron a sus parques de origen. La dotación del parque de Pravia permaneció en el lugar hasta la completa extinción del fuego, que se dio por finalizada a las 04.04 horas. Esta mañana, los bomberos han vuelto a la vivienda para realizar una inspección con cámara térmica y descartar la presencia de puntos calientes.

