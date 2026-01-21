Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Un incendio en Boadilla del Monte deja a una madre y su hijo en estado crítico

Esta madrugada se ha incendiado una vivienda en Boadilla del Monte, donde una mujer de 43 años y su hijo de 14 han sido rescatados y trasladados en estado crítico a los hospitales La Paz y Puerta del Hierro.

Incendio en Boadilla del Monte

Incendio en Boadilla del Monte

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

Un incendio de vivienda registrado en la madrugada de este miércoles en Boadilla del Monte, ha provocado la movilización de los servicios de emergencia. El aviso se recibió a las 01:40 horas a través del 112 desde un edificio situado en la calle Comunidad de Canarias.

A su llegada, los bomberos entraron al inmueble, donde localizaron un hueco en la escalera que estaba totalmente inundado de humo. Allí se encontraban una mujer de 43 años, junto a su hijo de 14, con parada respiratoria. Ambos, inconscientes, fueron estabilizados por los sanitarios del SUMMA 112 y trasladados a los hospitales de La Paz y Puerta del Hierro. Además los bomberos confinaron al resto de vecinos e hicieron rescates planta por planta como medida preventiva.

En total el SUMMA 112 atendió a 19 personas por inhalación leve de humo, de las cuales dos precisaron traslado hospitalario. Entre los afectados se encontraban cinco guardias civiles y un policía local. Tras la ventilación del edificio y una vez garantizada la seguridad, los vecinos pudieron regresar a sus domicilios.

La vivienda incendiada ha quedado afectada con daños severos por el fuego y el humo.

Otro incendio en una vivienda unifamiliar de Sangreña, Pravia

Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), procedentes de los parques de Pravia, Grado, Somiedo y Valdés, han logrado extinguir un incendio registrado en una vivienda unifamiliar de la localidad de Sangreña, en el concejo de Pravia. El inmueble quedó totalmente calcinado, aunque la rápida actuación de los efectivos evitó que el fuego se extendiera a edificaciones próximas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.08 horas de ayer martes. En la llamada se alertaba de que el tejado de una vivienda estaba ardiendo y que su propietario trataba de sofocar el fuego. En las inmediaciones había otras construcciones y un garaje anexo.

El incendio quedó controlado a las 02.38 horas de esta madrugada, momento en el que parte de los efectivos regresaron a sus parques de origen. La dotación del parque de Pravia permaneció en el lugar hasta la completa extinción del fuego, que se dio por finalizada a las 04.04 horas. Esta mañana, los bomberos han vuelto a la vivienda para realizar una inspección con cámara térmica y descartar la presencia de puntos calientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ascienden a 42 las víctimas mortales por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba

Publicidad

Sociedad

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Aumenta a 43 la cifra de muertos tras recuperar un cadáver del tren Alvia

Incendio en Boadilla del Monte

Un incendio en Boadilla del Monte deja a una madre y su hijo en estado crítico

Trabajos de rescate en Adamuz

El número de muertos en el accidente de tren en Adamuz se eleva a 43

Foto del bogie de un tren en la zona del accidente de Adamuz
Accidente tren Adamuz

La imagen del bogie de un tren encontrado en un arroyo a 270 metros del lugar del accidente de tren de Adamuz

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía
Positivo en cannabis

Una madre de 24 años detenida después de que su bebé de 4 meses haya sido ingresado en el hospital tras dar positivo en cannabis

Tren Iryo y AVE
Accidente Adamuz

Un maquinista jubilado carga contra la gestión ferroviaria de Transportes: "Son gente que no tiene ni idea"

Después de que salieran a la luz los audios de la caja de negra del tren Iryo del accidente de Adamuz, un maquinista jubilado da su visión de lo que habría podrido ocurrir durante su comunicación con Atocha. Además, muestra su decepción ante la administración de Óscar Puente.

Imágenes de la vía rota en Adamuz y de uno de los vagones del Iryo descarrilado
Investigación Adamuz

Hallan marcas de la vía rota en los primeros cinco vagones del Iryo y en varios trenes que pasaron antes por Adamuz

Puente confirma "marcas similares" a las que presentan los bogies de los cinco primeros coches del Iryo accidentado. El ministro señala que la cuestión es investigar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse".

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sin noticias de Agustín Fadón, tripulante del Alvia accidentado en Adamuz y que se salvó del accidente de Angrois tras cambiar un turno

Coche de la Policía Nacional.

Un detenido en Gran Canaria por prostituir a una menor de 14 años tutelada

Imagen del accidente en Gelida

El temporal y un muro de contención, las causas del descarrilamiento en Gelida que deja un maquinista muerto y 37 heridos

Publicidad