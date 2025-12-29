Las impactantes imágenes de la búsqueda de desaparecidos tras la tragedia en Panticosa, Huesca

Las tres víctimas mortales del alud de este lunes en la cara oeste del pico Tablato, en la zona de Balneario de Panticosa (Huesca), y las otras tres personas alcanzadas por la avalancha formaban parte de un grupo de montaña procedente del País Vasco. El alud ha afectado a un grupo que se encontraba practicando esquí de montaña y, tras la avalancha, han muerto dos hombres y una mujer, mientras que otra mujer ha resultado herida leve, lo mismo que ha sucedido con otras dos personas, han comunicado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El vídeo procedente de la Guardia Civil muestra la operación de rescate que se ha llevado a cabo tras el incidente entre las montañas completamente cubiertas de nieve.

El director general de Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que el alud se ha producido a una altitud entre 2.600 y 2.700 metros tras romperse una placa, que los ha arrastrado ladera abajo, aunque sólo ha permanecido semienterrada la mujer que ha sido rescatada herida. El aviso del suceso se ha producido sobre las 13:00 horas, cuando se ha recibido una llamada al 112 Aragón.

La Guardia Civil ha hallado los cadáveres de las tres personas que han perdido la vida debido al alud, que aún están en el lugar del accidente, desde donde se trasladarán al Instituto de Medicina Legal de Huesca, mientras que la herida ha sido trasladada al Hospital San Jorge de la capital oscense, ha señalado Clavero.