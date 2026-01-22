Dos personas se saltan el vallado de seguridad que da acceso a una playa cerrada por oleaje

Las imágenes, compartidas a través de las redes sociales por el Centro de Coordinación Operativa municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muestran la imprudencia de dos personas que ignoran y se saltan el vallado de seguridad instalado en la Playa de Las Bodegas, en la zona de Anaga. Un lugar donde el acceso está expresamente restringido por motivos de seguridad ya que se trata de una zona donde las olas golpean con fuerza en una costa muy abrupta y donde se han producido varios rescates en el mar por imprudencias similares.

El vídeo, grabado por una vecina de la zona, muestra como dos personas caminan con total tranquilidad hasta una puerta que está cerrada y donde hay un precinto de "Prohibido pasar" de la Policía Local. Estas personas ignoran la puerta con total impunidad y siguen caminando por el paseo. Llegan hasta otro precinto policial que también se saltan y por fin se encuentran con una última puerta, también cerrada y donde hay carteles que advierten del peligro. Esta puerta está ya prácticamente metida en la roca y casi a la altura del mar.

Para poder saltar este último obstáculo, estas personas tienen que subirse a una barandilla que tiene una altura de varios metros y que cae directamente en el mar, lo hacen sin pensarlo, primero sube él y después lo hace ella. Una vez superado el último obstáculo continúan su camino ya en zona completamente restringida por seguridad.

La vecina que grabó estas imágenes ha relatado que no es un hecho aislado, asegura que se repite con demasiada frecuencia. Turistas que buscan lugares con encanto, paisajes especiales y zonas donde rompen las olas de manera violenta como es este caso.

Desde la Policía Local de Santa Cruz advierten del peligro de estas acciones. "Estas vallas y señalizaciones no se colocan por capricho. Responden a la existencia de riesgos reales y tienen un único objetivo". La finalidad no es otra que prevenir accidentes graves y proteger a las personas porque saltarse esta valla no solo pone en peligro a quien lo hace, también a los recursos de emergencia que se pudieran activar. De hecho hace poco más de un mes tuvieron que actuar en ese mismo lugar por un hecho similar: un grupo de turistas se había saltado el precinto y se encontraba caminando por ese mismo paseo cuando una ola los golpeó y los lanzó al agua. Por suerte en esa ocasión todos lograron contarlo, aunque uno de ellos sufrió heridas de gravedad.

Desde el Cecopal de Santa Cruz de Tenerife apelan al sentido común y piden respeto a las normas y la señalización, "especialmente en entornos rurales donde las condiciones pueden cambiar de manera repentina".

