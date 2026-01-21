Imágenes en exclusiva de los primeros vagones del Iryo de Adamuz

Antena 3 Noticias ha accedido en exclusiva a las imágenes de los primeros vagones del Iryo accidentado en Adamuz el pasado domingo.

En el vídeo se aprecia un recorrido por el tren Iryo, en el que se puede ver que los cinco primeros coches están intactos. El que descarriló en primer lugar es el sexto, y ya muestra desperfectos, igual que los dos siguientes. También el octavo, que es el vagón del que se desprendió el bogie que ha aparecido en un riachuelo.

