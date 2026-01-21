La imagen del bogie de un tren encontrado en un arroyo a 270 metros del lugar del accidente de tren de Adamuz

La llamada del maquinista del Iryo al centro de mando de Atocha era la primera gran novedad en la investigación del accidente de tren en Adamuz. La segunda acaba de conocerse y se trata de la localización de una pieza del eje de un tren encontrada en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.

Un fotógrafo de The New York Times habría captado esta imagen durante la tarde de este martes y según la publicación "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores".

En concreto se trata de un bogie, que es el chasis inferior del tren y que podría ser una pieza clara para determinar qué provocó ese descarrilamiento del Iryo y el impacto contra el Alvia.

El diario subraya que fue un fotógrafo del periódico quien captó la estructura, pero la agencia de noticias EFE, citando fuentes propias, indica que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones. Y añade que está en poder de los agentes del instituto armado. El Times en su información dice no haber podido confirmar de qué tren procede la pieza ni cómo había llegado hasta esa localización.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en Telecinco, ha señalado que ahora la cuestión es conocer "si había algo sobre las vías o era la propia vía la que estaba empezando a romperse".

Las llamadas del maquinista al centro de mando

ElDiario.es ha publicado los audios extraídos de la caja negra del Iryo. Se trata de dos llamadas realizadas por el maquinista del tren descarrilado al centro de mandos en Atocha. Entre una comunicación y otra según el ministro Puente pasan entre 3 y 4 minutos y resulta sorprendente el tono en el que se desarrollan ya que el maquinista en ningún momento parece ser consciente de haber impactado con el Alvia.

Sorprende mucho el tono empleado en esta comunicación porque el maquinista habla de "enganchón". La respuesta desde el centro de mando es solicitarle que baje "los pantógrafos" a lo que el maquinista vuelve a contestar: "Más abajo no pueden estar" y añade: "De hecho, tengo el tren bloqueado".

Segundos después el maquinista informa de la magnitud de lo ocurrido: "Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua". En esta segunda comunicación sí se confirman importantes daños: "Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua". Pide también que se pare el tráfico "urgentemente" y dice: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".