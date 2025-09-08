El hombre que mató a su inquilina a puñaladas y convivió con su cadáver casi un mes se declara culpable: "Me hizo la vida imposible"

Un hombre diagnosticado con un trastorno de personalidad y esquizofrenia ha reconocido este lunes ante el jurado popular que mató a cuchilladas a su inquilina y convivió con su cadáver durante casi un mes en una vivienda de Alicante.

En una escueta declaración, en la que se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de las partes, el procesado admitió los hechos y aseguró que no sabía lo que hacía cuando ocurrieron. "Soy responsable de los hechos y del daño causado. Esta persona me hizo la vida imposible y yo no tenía tratamiento, estaba bastante abandonado", afirmó.

El acusado añadió que la mujer, de 66 años y nacionalidad extranjera, "le maltrataba cada día más", y explicó que él se recluía con la supuesta intención de no estar con ella. Estas declaraciones se produjeron en la primera jornada del juicio por asesinato, que se celebra con jurado popular en Alicante.

Los hechos se remontan a 2023

El crimen tuvo lugar el 29 de agosto de 2023 en el domicilio del acusado, quien había alquilado una habitación a la víctima. Según el escrito de la acusación de la Fiscalía, el hombre abordó a la mujer en el pasillo de la vivienda, situada en una céntrica calle de Alicante, y la atacó con un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja y martillo. La víctima falleció desangrada tras recibir hasta 16 puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo espalda y tórax.

Tras el asesinato, el hombre ató las manos y los pies de la mujer y arrastró su cuerpo hasta una habitación en el interior de la vivienda, donde lo cubrió con bolsas de basura y un edredón. Durante las semanas siguientes continuó con su vida habitual sin dar a conocer lo sucedido. No fue hasta el 24 de septiembre que contactó con el número de emergencias de la Policía Nacional, relatando que se había producido un accidente, que había matado a su inquilina y que tenía intención de entregarse.

La Fiscalía solicita 12 años de prisión

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión, además de 5 años de libertad vigilada, por un delito de asesinato con la agravante de alevosía, al considerar que atacó a la víctima de forma sorpresiva, aprovechando la "confianza" derivada de su relación de convivencia.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, eleva la petición hasta los 21 años de cárcel por el mismo delito, argumentando que, además de la agravante de alevosía, también concurrió la de ensañamiento, dado el número de heridas y la forma en la que se ocultó el cadáver.

Su defensa pide libre absolución

El abogado del procesado ha adelantado su defensa y su petición de libre absolución, sosteniendo que su cliente actuó con sus capacidades volitivas e intelectivas anuladas por completo debido a la enfermedad que padece. Según su defensa, esto permitiría aplicar la eximente completa, ya que "no sabía que hacía".

El juicio continuará mañana martes con la práctica de la prueba pericial, que incluirá informes de psiquiatría forense para determinar el grado de afectación del acusado en el momento del crimen. Los expertos evaluarán si su trastorno mental puede justificar la eximente alegada por la defensa, o si, por el contrario, concurren las circunstancias agravantes señaladas por la Fiscalía y acusación particular.

