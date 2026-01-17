Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
PALMA DE MALLORCA

Un hombre persigue con un hacha a otro conductor por una discusión de tráfico en Palma: "Vete de aquí o te abro la cabeza"

El hombre, al detenerse al lado del otro conductor, se bajó del coche y comenzó a amenazarle con un hacha de grandes dimensiones. La policía de Baleares localizó el vehículo y, al inspeccionarlo, encontraron el arma junto a una pistola de gas airsoft, tres cargadores y una botella de gas propano.

Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalEuropa Press / Policía Nacional

Paula Hidalgo
Publicado:

Este martes, un hombre circulaba por la carretera, cerca del centro educativo de la avenida Gabriel Roca de Palma, cuando comenzó a escuchar un claxon y a ver destellos de luz justo detrás de él. El conductor, confundido, sacó la mano por la ventanilla para saludar, creyendo que se trataba de alguien conocido. Sin embargo, cuando avanzó unos metros, las luces del vehículo de detrás persistían, y quien lo dirigía hacía aspavientos con las manos.

El hombre siguió su camino, haciendo caso omiso a los actos del conductor, hasta que éste se situó en paralelo, quedándose ambos parados a la misma altura. En ese momento, un joven alto y corpulento se bajó del vehículo y comenzó a proferir insultos y amenazas contra él. Abrió su maletero y sacó un hacha de grandes dimensiones, la empuñó y comenzó a intimidarle con gritos como "vete de aquí o te abro la cabeza".

Denuncia y detención del agresor

La víctima, que denunció los hechos a la policía, declaró que emprendió la marcha a toda prisa asustado por el riesgo de ser agredido, pero que al voltearse para saber quién le estaba amenazando, el agresor volvió a bajarse del vehículo, fue contra él y le arrebató el móvil de sus manos con la intención de que no grabase lo que estaba ocurriendo. Lanzó el dispositivo bruscamente al suelo y se marchó del lugar.

Tras la denuncia, la Policía Nacional estableció un dispositivo para localizar el vehículo del presunto autor de las amenazas. Le encontraron circulando por la avenida Joan Miró, por lo que le dieron el alto, lo identificaron e inspeccionaron el vehículo para localizar el hacha. Al abrir el maletero, hallaron en el interior un hacha de grandes dimensiones como la descrita por la víctima, una pistola de gas airsoft, tres cargadores y una botella de gas propano.

Tras intervenir las armas, los agentes del Grupo Operativo de Respuesta llevaron a cabo la detención del conductor como presunto autor de un delito de amenazas.

