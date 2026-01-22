Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre mata a su padre, hiere de gravedad a su madre y se tira desde la azotea de un edificio en Fuengirola

El hombre, de 36 años, ha fallecido a consecuencia de la caída. Investigan el caso como posible parricidio.

La Polic&iacute;a Nacional en Arrecife identifica a m&aacute;s de una decena de personas por simulaciones de delitos en 2025

La Policía Nacional en Arrecife identifica a más de una decena de personas por simulaciones de delitos en 2025EUROPAPRESS

Beatriz García
La Policía Nacional investiga la muerte de dos hombres, de 65 y 36 años, ocurrida este martes por la mañana en la avenida de los Boliches, en el municipio malagueño de Fuengirola. El aviso se recibió en la sala del 091 alrededor de las 08:50 horas.

Según ha informado la Policía Nacional de Málaga, en el mismo suceso una mujer, madre y esposa de los fallecidos, ha resultado gravemente herida y ha sido trasladada a un centro hospitalario. Presenta heridas de arma blanca y permanece ingresada en estado grave.

Las primeras pesquisas apuntan a que el matrimonio habría sido atacado por su hijo, de 36 años, que posteriormente se habría precipitado desde la azotea del inmueble, falleciendo como consecuencia de la caída. En el lugar también ha sido hallado sin vida el padre, de 65 años.

Los hechos se encuentran en fase de investigación y, por el momento, no se han facilitado más datos sobre las circunstancias exactas del suceso. La Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Una joven incendia la casa su casera en Sevilla

La joven, una estudiante universitaria, ha sido detenida como presunta autora de un incendio en el que murió la anciana a la que cuidaba, unos hechos por los que ha ingresado en prisión. El incendio, según ha informado la Policía, se produjo en la madrugada del pasado 14 de enero, y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicio de emergencia, pero falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, de modo que se inició la correspondiente investigación policial. Las pesquisas se centraron en la otra moradora de la vivienda, la joven universitaria que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se inició el fuego.

