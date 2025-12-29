Un hombre de Irún, un pediatra del Hospital de Huesca y su pareja: los tres fallecidos por un alud en Panticosa

El pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, Jorge García Dihinx, y su pareja, Natalia Ramón, son dos de los tres fallecidos por un alud en la zona de Panticosa, en Huesca. Tal y como ha podido saber Europa Press, el tercero de los fallecidos es un montañero cuya identidad se desconoce.

Además, otra persona ha resultado herida leve por hipotermia tras verse arrastradas por un alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Muy conocido en redes sociales

Jorge García Dihinx, además de pediatra de profesión, era una persona muy aficionada a la montaña y amante del deporte de nieve. Entre los aficionados al montañismo era muy conocida su página web 'lameteoqueviene', que es un referente y un portal de consulta para conocer las condiciones meteorológicas a la hora de programar una salida.

Además, en las redes sociales era muy conocido por su difusión del deporte y la alimentación sana. En su perfil de Instagram, @jorgegaciadihinix, figuran 1.948 publicaciones y 371.000 seguidores.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidos por el alud. El tercero de los fallecidos ha sido un vecino de Irún, de Guipúzcoa. Por otro lado, la herida es una esquiadora de la localidad guipuzcoana de Ordizia, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13:00 horas de este lunes, tal y como ha detallado Europa Press.

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Placas de hielo

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencia, aunque no ha sido necesaria su activación.

Tal y como ha detallado, la cantidad de nieve no era muy grande y es habitual que en estos días se formen placas en láminas. Según Clavero, una de las placas "se rompe y se desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

De las personas afectadas por el alud, tres estaban fuera de la avalancha, empujadas por el propio golpe del arrastre, y una cuarta estaba semienterrada, que es la mujer joven que ha sido rescatada con vida y trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.

