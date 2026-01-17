Un hombre apuñala en el cuello a su expareja en el barrio de Usera, Madrid

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 00:15 horas, un hombre de 61 años ha asestado dos puñaladas en el cuello a su expareja. Ha sido en el Camino de Perales, en el número 103 del distrito madrileño de Usera. Ambos son de nacionalidad colombiana, y el hombre ha sido detenido tras la agresión, informa EFE.

La mujer ha sido herida de gravedad a causa de uno de los cortes, situado en la carótida, pero los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) han logrado contener la fuerte hemorragia. También ha acudido una unidad de Samur Protección Civil al lugar, y gracias a la rápida intervención de los sanitarios han conseguido estabilizar a la víctima. Seguidamente, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre con escolta de la Policía Municipal de Madrid.

