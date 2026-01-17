Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Un hombre apuñala en el cuello a su expareja en el barrio de Usera, Madrid

La mujer ha podido sobrevivir gracias a la actuación de los agentes y de los servicios sanitarios, aunque una de las puñaladas ha sido directamente en la carótida. El hombre, de 61 años, ha sido detenido.

Un hombre apu&ntilde;ala en el cuello a su expareja en el barrio de Usera, Madrid

Un hombre apuñala en el cuello a su expareja en el barrio de Usera, MadridEFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 00:15 horas, un hombre de 61 años ha asestado dos puñaladas en el cuello a su expareja. Ha sido en el Camino de Perales, en el número 103 del distrito madrileño de Usera. Ambos son de nacionalidad colombiana, y el hombre ha sido detenido tras la agresión, informa EFE.

La mujer ha sido herida de gravedad a causa de uno de los cortes, situado en la carótida, pero los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) han logrado contener la fuerte hemorragia. También ha acudido una unidad de Samur Protección Civil al lugar, y gracias a la rápida intervención de los sanitarios han conseguido estabilizar a la víctima. Seguidamente, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre con escolta de la Policía Municipal de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juan José Hidalgo, fundador de Globalia y Air Europa, tras las acusaciones a Julio Iglesias: "Yo por Julio doy la vida, es íntimo amigo"

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo

Publicidad

Sociedad

Aviso amarillo por nieve y lluvia en Castilla y Léón

Aviso amarillo por nieve y lluvia en Castilla y Léón

Un hombre apuñala en el cuello a su expareja en el barrio de Usera, Madrid

Un hombre apuñala en el cuello a su expareja en el barrio de Usera, Madrid

Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado por un grupo criminal para ejercer la mendicidad y estafar a través de internet

Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado por un grupo criminal para ejercer la mendicidad y estafar a través de internet

Efemérides de hoy 17 de enero de 2026: Navalni es detenido
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 17 de enero?

Tortilla contaminada por salmonelosis, posible origen del brote gastrointestinal del instituto de Elviña (A Coruña)
Brote salmonelosis

Tres hospitalizados por un brote de salmonelosis en un instituto de A Coruña

Julio Iglesias en Espejo Público.
Julio Iglesias

Quién es Antonio Choclán, el abogado de Julio Iglesias que ya defendió a Aldama o Cristiano Ronaldo

El cantante rompe su silencio, anuncia abogado y prepara su defensa mientras continúan publicándose nuevos testimonios periodísticos.

Productos médicos incautados por la Guardia Civil
Falsos médicos

Detenidos una falsa doctora y su hijo por recetar sin licencia y prescribir terapias inventadas en Burgos

Es la segunda vez que son detenidos por presuntamente estafar a multitud de víctimas con problemas físicos y psicológicos. Habrían obtenido 280.000 euros por transferencias en los últimos siete años.

Imagen de archivo de un mosso d'escuadra

Un mosso salva a un niño de 5 años que se estaba ahogando con una patata de bolsa

Vídeo: Asalto en menos de un minuto a una joyería del centro de Jerez

Vídeo: Asalto en menos de un minuto a una joyería del centro de Jerez

La vivienda de la mujer fallecida en Rafelcofer

Estrangulada mientras le apuñalaban 38 veces: así fue el asesinato de la profesora de Rafelcofer, en Valencia

Publicidad