La Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar una supuesta agresión a dos chicas registrada en la noche del pasado sábado en la zona del Paseo dos Barcos, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. Conforme han explicado fuentes próximas al operativo, agentes han iniciado una investigación después de haber recibido una denuncia de una de las jóvenes que aseguró haber sido agredida por un hombre que no conocía.

Por su parte, fuentes próximas a la investigación han explicado que, después de que la Guardia Civil tomase declaración a los denunciantes, se prevé recoger el testimonio de varios testigos de los hechos.

Las mujeres que han interpuesto la denuncia han relatado a 'La Voz de Galicia' que el individuo, procedente de Vilanova de Arousa y de 29 años, comenzó a insultarlas llamándolas "putas" y diciéndoles que "apestaban a sangre de regla". Ante esto, una de las mujeres decidió increparle.

El individuo reaccionó de forma violenta y le propinó una bofetada haciendo que perdiera el equilibrio. Las mujeres y varios testigos comenzaron a perseguirle y a hacerle fotos para poder identificarle posteriormente.

Entonces el hombre volvió a reaccionar de manera violenta y le dio un golpe a otra chica tirándola al suelo.

"Le dije simplemente que se pirara y ya no recuerdo más que un golpe y verme tirada en el suelo. Me dio con toda la fuerza y además me lastimé al caer, tengo un costado todo rascado. Y también me golpeé la cabeza", ha explicado una de las agredidas.

Posteriormente, los testigos llamaron a los servicios de Emergencias y a la Guardia Civil mientras trataban de reducir al varón que se reía y mofaba de que "si a los de 'La Manada' no les pasó nada a mí por pegaros unas hostias a vosotros menos".

Finalmente, se dio a la fuga aunque la Guardia Civil logró identificarle y le trasladó a dependencias policiales.