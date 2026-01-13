Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Herido el alcalde de Baeza tras descolgarse el ascensor de su casa con él dentro desde una altura de dos plantas

Ha sido trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera

El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera

Este martes, el alcalde del municipio jienense de Baeza, Pedro Javier Cabrera (PP), ha resultado herido tras sufrir un accidente doméstico al desprenderse el ascensor de su vivienda y caer desde una altura de dos plantas.

El suceso se ha producido sobre las 12:37 horas, cuando Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de la caída de un ascensor con una persona en su interior en una casa de la calle Concepción. De inmediato, se dio aviso a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Según han explicado los bomberos, todo apunta a que la caída se ha producido por la rotura de los cables de acero que sostenían la cabina. Los equipos de emergencia han conseguido forzar la puerta del ascensor permitiendo así al personal sanitario atender al alcalde.

El dirigente del Partido Popular ha sido trasladado al Hospital San Jian de la Cruz de Ubeda. En estos momentos permanece consciente y a la espera de los resultados de las pruebas médico, según han trasladado fuentes sanitarias a 'Europa Press'.

Desde el Ayuntamiento de la localidad también han informado a la agencia de noticias están a la espera de emitir un parte médico una vez el alcalde sea valorado y atendido por los profesionales del centro hospitalario.

