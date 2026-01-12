Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Herida una policía tras rebotarle un disparo de un compañero que repelió el ataque un perro en un narcopiso de Leganés

El piso fue antes una iglesia y causaba problemas en la zona desde hace tiempo.

Imagen de la Policía Nacional.

Imagen de la Policía Nacional. Europa Press

Una agente de Policía ha resultado herida de bala después de que un compañero suyo intentara repeler el ataque de un perro de una raza potencialmente peligrosa cuando ambos se encontraban en un narcopiso en Leganés, ha confirmado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves cuando los policías se presentaron en la calle Madrid, de Leganés, donde presuntamente se traficaba con drogas.

Disparó tras el ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa

Durante un momento y con los policías ya dentro de la vivienda, se percataron de la presencia de un perro de raza potencialmente peligrosa (American Staffordshire Terrier) y ante la actitud violenta del animal uno de los agentes decidió hacer uso de un arma de fuego.

No obstante, la bala terminó rebotando en la compañera, que resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. Afortunadamente se encuentra en buen estado y en recuperación completa. La agente, de unos 35 años, recibió el disparo en un tobillo después de que este atravesara una chapa metálica antes de impactar en su cuerpo.

En cuanto al edificio, este perteneció anteriormente a una iglesia y está situado cerca de la Universidad Carlos III, un inmueble que estaba causando problemas en la zona.

La denuncia del sindicato SUP

"Este suceso vuelve a poner de relieve la extrema complejidad y peligrosidad de determinadas actuaciones policiales, especialmente aquellas que se desarrollan en contextos de alta tensión y con la presencia de animales, en este caso perros. Los policías se ven obligados a tomar decisiones en cuestión de segundos para proteger su propia integridad, la de sus compañeros y la de terceras personas, en escenarios imprevisibles y con un riesgo real para la vida", ha explicado por su parte el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como protesta ante el desenlace de la operación.

