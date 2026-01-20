Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco de Benijo, en Tenerife

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre localizado este martes en un barranco de Benijo, en el macizo de Anaga, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. El cuerpo fue encontrado a primera hora de la mañana en una zona de complicado acceso, lo que obligó a activar un dispositivo especial para su recuperación.

En un primer comunicado, el cuerpo policial confirmó la aparición del cuerpo sin vida, aunque precisó que, por el momento, no puede facilitar más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte. Las diligencias se encuentran en una fase inicial y los investigadores trabajan para esclarecer lo sucedido.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el aviso del hallazgo, los agentes solicitaron la colaboración de Bomberos de Tenerife, que se desplazaron hasta el lugar para proceder a la extracción del cadáver desde el fondo del barranco. La orografía del terreno y la ubicación del cuerpo complicaron las labores, que se prolongaron durante varias horas.

Una vez recuperado, el cuerpo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de ordenar la autopsia con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento. Por ahora, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis.

Segundo hallazgo en pocos días

Este nuevo caso se produce apenas unos días después de otro hallazgo similar en la misma zona. El pasado miércoles, 14 de enero, fue localizado el cadáver de un hombre de 44 años en otro barranco de Benijo, cerca de la carretera que conecta con Almáciga. Aunque ambos sucesos se registran en un entorno próximo, las fuentes policiales consultadas insisten en que, a día de hoy, no se ha establecido relación alguna entre ambos fallecimientos.

Desde la Policía Nacional se ha pedido prudencia y se ha recordado que cualquier conclusión deberá esperar a los resultados de las investigaciones y de los informes forenses.

