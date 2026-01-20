Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cuerpo Tenerife

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco de Benijo, en Tenerife

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del fallecimiento.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre localizado este martes en un barranco de Benijo, en el macizo de Anaga, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. El cuerpo fue encontrado a primera hora de la mañana en una zona de complicado acceso, lo que obligó a activar un dispositivo especial para su recuperación.

En un primer comunicado, el cuerpo policial confirmó la aparición del cuerpo sin vida, aunque precisó que, por el momento, no puede facilitar más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte. Las diligencias se encuentran en una fase inicial y los investigadores trabajan para esclarecer lo sucedido.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el aviso del hallazgo, los agentes solicitaron la colaboración de Bomberos de Tenerife, que se desplazaron hasta el lugar para proceder a la extracción del cadáver desde el fondo del barranco. La orografía del terreno y la ubicación del cuerpo complicaron las labores, que se prolongaron durante varias horas.

Una vez recuperado, el cuerpo fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de ordenar la autopsia con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento. Por ahora, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis.

Segundo hallazgo en pocos días

Este nuevo caso se produce apenas unos días después de otro hallazgo similar en la misma zona. El pasado miércoles, 14 de enero, fue localizado el cadáver de un hombre de 44 años en otro barranco de Benijo, cerca de la carretera que conecta con Almáciga. Aunque ambos sucesos se registran en un entorno próximo, las fuentes policiales consultadas insisten en que, a día de hoy, no se ha establecido relación alguna entre ambos fallecimientos.

Desde la Policía Nacional se ha pedido prudencia y se ha recordado que cualquier conclusión deberá esperar a los resultados de las investigaciones y de los informes forenses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Qué es son los bogies de los trenes, piezas clave en la investigación del accidente en Adamuz

Tren Iryo y AVE

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Recuperan otro cuerpo de los vagones del Alvia, con esto serían 42 víctimas mortales

Chamartín

Las bocinas suenan más alto que nunca en Chamartín por Pablo, el maquinista de 27 años muerto tras el accidente en Adamuz

Limitaciones de velocidad establecidas por Adif

Adif limita la velocidad del AVE Madrid-Barcelona a 160 km/h en un tramo de 150 kilómetros por el estado de la vía

Tren Iryo y AVE
Accidente en Adamuz

Qué es son los bogies de los trenes, piezas clave en la investigación del accidente en Adamuz

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Cuerpo Tenerife

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco de Benijo, en Tenerife

María del Mar Fadón, hermana víctima del accidente de Adamuz
Accidente ferroviario

La hermana de un trabajador de Renfe desaparecido en el accidente ferroviario de Adamuz: "Que se haga justicia"

El descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia el pasado domingo deja al menos 41 muertos.

La maleta sospechosa
Alerta

Desalojan la estación de autobuses de Las Palmas de Gran Canaria ante la presencia de una extraña maleta abandonada

Una llamada alertaba de la presencia de un extraño maletín de madera abandonado por una joven de entre 25 y 30 años, quien, al levantarse para hacer uso del transporte público, dejó el maletín olvidado de forma sospechosa en el interior de la estación.

Julio, adolescente de 16 años que ayudó colaboró en el accidente de Adamuz

Julio, el héroe de 16 años que corrió para salvar vidas tras el accidente en Adamuz: "Eran imágenes desgarradoras"

El vagón 6 del accidente de Adamuz

La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 del tren Iryo, el primero en descarrilar en Adamuz

Fidel ha perdido a su madre en el accidente ferroviario en Adamuz

Fidel, tras perder a su madre en el accidente de tren en Adamuz: "Nos enfadamos sin necesidad con familiares y la vida en cualquier momento se va"

Publicidad