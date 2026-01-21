Hallan el cadáver del hombre desaparecido por las riadas en Palau-Sator, Girona

Los bomberos han rescatado el cadáver de un hombre arrastrado por las riadas que ha provocado la borrasca Harry en Cataluña. A falta de confirmación oficial, el cuerpo sin vida pertenecería a un vecino de Fontanilles de 63 años que desapareció cuando trabajaba con su furgoneta en Palau-Sator, Girona.

Los bomberos encontraron el vehículo completamente cubierto de agua, ya que solo se podía ver el techo de la furgoneta, y procedieron a extraer el cuerpo sin vida de la víctima tras recibir autorización judicial.

Medios aéreos y submarinistas han participado en las labores de búsqueda del desaparecido hasta dar con su paradero. La furgoneta fue hallada a las 20:30h de este martes en una zona de difícil acceso.

La borrasca Harry ha azotado con fuerza toda Cataluña en las últimas horas, provocando la muerte de este vecino de Fontanilles además de numerosos daños materiales.

Nuevo descarrilamiento mortal

El temporal también sería el responsable de la caída de un muro de contención en Gelida, Barcelona, que ha provocado un nuevo descarrilamiento de un tren resultando fallecido su maquinista, un joven de 28 años que se encontraba en prácticas.

Las rocas de gran tamaño habrían invadido la vía debido al temporal impactando contra el convoy que circulaba entre las estaciones de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia. Además, 37 personas han resultado heridas de distinta consideración, cinco de ellas en estado muy grave.