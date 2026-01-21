Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan el cadáver del hombre desaparecido por las riadas en Palau-Sator, Girona

Los bomberos sacaron su cuerpo sin vida de la furgoneta en la que realizaba un transporte laboral cuando fue arrastrado por la riada. El vehículo estaba completamente hundido bajo el agua.

Imagen de la localización del vehículo desaparecido

Imagen de la localización del vehículo desaparecidoEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Los bomberos han rescatado el cadáver de un hombre arrastrado por las riadas que ha provocado la borrasca Harry en Cataluña. A falta de confirmación oficial, el cuerpo sin vida pertenecería a un vecino de Fontanilles de 63 años que desapareció cuando trabajaba con su furgoneta en Palau-Sator, Girona.

Los bomberos encontraron el vehículo completamente cubierto de agua, ya que solo se podía ver el techo de la furgoneta, y procedieron a extraer el cuerpo sin vida de la víctima tras recibir autorización judicial.

Medios aéreos y submarinistas han participado en las labores de búsqueda del desaparecido hasta dar con su paradero. La furgoneta fue hallada a las 20:30h de este martes en una zona de difícil acceso.

La borrasca Harry ha azotado con fuerza toda Cataluña en las últimas horas, provocando la muerte de este vecino de Fontanilles además de numerosos daños materiales.

Nuevo descarrilamiento mortal

El temporal también sería el responsable de la caída de un muro de contención en Gelida, Barcelona, que ha provocado un nuevo descarrilamiento de un tren resultando fallecido su maquinista, un joven de 28 años que se encontraba en prácticas.

Las rocas de gran tamaño habrían invadido la vía debido al temporal impactando contra el convoy que circulaba entre las estaciones de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia. Además, 37 personas han resultado heridas de distinta consideración, cinco de ellas en estado muy grave.

Adif limita la velocidad del AVE Madrid-Barcelona a 160 km/h en un tramo de 150 kilómetros por el estado de la vía

Limitaciones de velocidad establecidas por Adif

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Los maquinistas convocan una huelga general tras la muerte de dos compañeros

Imagen del accidente en Gelida

El temporal y un muro de contención, las causas del descarrilamiento en Gelida que deja un maquinista muerto y 37 heridos

