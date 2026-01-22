La Guardia Civil solicitó las grabaciones de las cámaras en el accidente de Adamuz, pero Adif desconoce si tenían "registro"

Todavía quedan muchas incógnitas por resolver tras el accidente de trenes en Adamuz. Mientras las investigaciones continúan, vamos conociendo los movimientos que se van llevando a cabo para conocer todo lo que ocurrió en la tragedia.

Durante la rueda de prensa que contó ayer con el ministro de Transportes, Óscar Puente; director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez; se dio a conocer que la Guardia Civil solicitó las grabaciones las cámaras de vigilancia de las instalaciones. Sin embargo, tal y como ha detallado líder de Tráfico de Adif, se desconoce si estas tenían "registro de grabación" porque "son cámaras de vigilancia de las instalaciones, es decir, no necesariamente estaban apuntando a la vía".

Durante el encuentro con los medios, un periodista preguntó acerca de las dos cámaras que hay en el apeadero de Adif de Adamuz y sobre si pudieron ver las grabaciones del accidente. Fue entonces cuando el director de Tráfico de Adif se pronunció diciendo: "En cuanto a las cámaras, no son cámaras de vigilancia,son cámaras de vigilancia de las instalaciones, es decir, no necesariamente estaban apuntando a la vía. Cuando estaba por allí, sé que la Guardia Civil en su momento solicitaron las posibles grabaciones".

Sin embargo, García de la Bandera no sabía determinar si esas cámaras "tenían un registro de grabación", ya que equiparaban estos dispositivos de videovigilancia "las cámaras de seguridad de una vivienda" y, por tanto, van destinados a la protección. "En el momento de venir no sé si registraban en algún lado o eran simplemente cámaras que saltan cuando hay alguna incidencia. De todas formas esa información está a disposición de la Guardia Civil" ha añadido.

Óscar Puente afirma que las investigaciones son "complejas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha subrayado que existen "dos investigaciones en marcha", que son "complejas y requieren tiempo y análisis detallado" y que "todos los factores deben ser analizados". Además, remarca que "no se va a realizar ningún tipo de especulación", pues, "hablar de causas es precitado".

Las limitaciones de velocidad son "un proceso habitual"

En lo que respecta a las limitaciones de velocidad, García de la Bandera detalló que se trata de "un proceso habitual en Adif", el cual se basa en "adaptar las condiciones de la vía o del ambiente a la circulación de los trenes". Unas limitaciones que pueden aparecer por los trabajos que se van a realizar, "o porque cualquier trabajador ferroviario observa algo que puede salir de la normalidad, por seguridad se establecen, se revisan, y cuando se puede se levantan".

De momento, tal y como ha informado fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias a Europa Press, Adif ha levantado este jueves los límites de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, menos en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230 kilómetros por hora.

