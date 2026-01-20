La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 del tren Iryo, el primero en descarrilar en Adamuz

La Guardia Civil ha ordenado la inmovilización del vagón número 6 del tren de alta velocidad de Iryo implicado en el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo en Adamuz, con el objetivo de analizar su posible relación con las causas del siniestro. Se trata del primer coche que descarriló y que, según las primeras reconstrucciones, invadió la vía contraria antes del impacto con el tren Alvia que circulaba hacia Huelva.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este martes desde Córdoba que la investigación se centra ahora en este vagón concreto, que hasta el momento no había podido ser examinado en profundidad. "Es el coche que descarrila", ha señalado, subrayando que su análisis resulta clave para encajar "muchas piezas del puzle" que aún permanecen abiertas.

Las inspecciones técnicas en la zona cero

Fuentes de la investigación han explicado que los especialistas de la Guardia Civil están recabando todas las evidencias disponibles en la denominada zona cero. Entre ellas, se analizan posibles roturas de los raíles, así como desperfectos en las rodaduras o en los sistemas de anclaje de los trenes implicados. Los investigadores insisten en que todavía es pronto para determinar las causas del accidente.

Durante la mañana de este martes, los peritos concluyeron la inspección ocular de los vagones 7 y 8 del tren de Iryo. Una vez completada esta fase, dichos coches ya podrían ser retirados de la vía, siempre que exista autorización judicial. A partir de ahora, los trabajos se centran en los vagones del 1 al 6, incluido el número 6, cuya inmovilización permitirá un examen más exhaustivo.

Investigación judicial y técnica

Las pruebas están siendo recopiladas desde el primer momento por el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil, en coordinación con el juzgado de Montoro, que se encontraba de guardia cuando ocurrió el siniestro. El informe preliminar y las conclusiones finales dependerán del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios, órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes.

Paralelamente, el ministro Puente ha descartado un posible fallo humano, al precisar que ninguno de los dos trenes circulaba con exceso de velocidad en el momento del accidente. También ha rechazado que exista una relación directa entre el siniestro y las inversiones realizadas en la red ferroviaria. "Se puede debatir sobre las necesidades de inversión o mantenimiento, pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso", ha afirmado en distintas entrevistas.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades tratan de esclarecer qué provocó uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en España.

