Un grave incendio tras una explosión de gas en un edificio deja al menos ocho hospitalizados en Toledo

Una explosión de gas ha provocado un incendio en un bloque de pisos, en Toledo. El fuego se originó en el primer piso. La casa ha quedado calcinada. Las llamas y la enorme columna de humo obligaron a confinar en sus casas a los vecinos hasta que los bomberos pudieron rescatarles. Hay al menos 8 heridos leves, entre ellas el dueño de la vivienda.

Los bomberos ya han extinguido las llamas. En un primer momento, un hombre de 52 años y dos agentes de Policía Nacional habían sido trasladados al Hospital Universitario de Toledo tras resultar heridos. Posteriormente, también han sido trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital de Toledo dos mujeres, de 36 y 61 años, un hombre de 36, una menor de unos meses, y un menor de dos años. Todos ellos presentan cuadros causados por inhalación de humo, sin que se haya producido ninguna quemadura.

Al llegar, los bomberos han considerado que había mucha carga térmica, mucho humo y mucha temperatura, por lo que han comenzado a simultanear tareas de rescate y tareas de extinción, que han comenzado removiendo el combustible que había en el interior del piso en el que se han originado las llamas, para que no se produzca un reinicio del incendio. En estas tareas han sacado al exterior dos bombonas de gas butano que estaban en el interior de la vivienda, por lo que ya no hay peligro de que exploten.

Sin víctimas mortales

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha señalado que habrá que esperar a que se enfríe la zona para que la Policía Científica pueda inspeccionarla. Así lo ha declarado en preguntas de los medios tras el acto de minuto de silencio en la Delegación del Gobierno. Según ha destacado también el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, por el momento no hay que lamentar víctimas mortales, a pesar de que "las llamas revertían muchísima intensidad".

Velázquez ha manifestado que las personas que en un primer momento permanecían en el edificio estaban confinadas por el cuerpo de bomberos para evitar afectación por el humo: "Teniendo en cuenta que la columna de humo que subía por el tiro de la escalera era muy importante, se decidió por parte de los bomberos confinar a los vecinos con medidas de protección, tratando de evitar que entrara el humo a sus viviendas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.