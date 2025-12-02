Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Golpe policial para descabezar a la banda de los Trinitarios en Cataluña: hay 15 detenidos

Macrooperación policial conjunta entre Mossos d' Esquadra y Policía Nacional para descabezar a la banda de los Trinitarios que habían protagonizado varios actos especialmente violentos en las últimas semanas. En el dispositivo han participado 300 agentes

Beatriz Sobrino
Publicado:

Agentes de los Mossos d'esquadra y de la Policía Nacional han realizado una veintena de entradas en locales y domicilios de las provincias de Tarragona y Barcelona para desmantelar a la banda latina de los Trinitarios. En el macrooperativo, denominado 'Sixhole', han participado más de 300 agentes. El objetivo de la operación es el de “descabezar” a los líderes de este grupo criminal a la que acusan de tráfico de drogas y asaltos violentos. Según los investigadores, se ha detenido a uno de los líderes históricos de la organización.

El tipo de delitos hizo saltar las alarmas

Según fuentes de la investigación, la policía había detectado en los últimos años que había aumentado la violencia en algunas zonas de la provincia de Barcelona, especialmente en Hospitalet, donde se habían producido delitos graves como homicidios, tiroteos y robos con violencia. La conexión entre los distintos delitos indicaba que podría tratarse de una organización criminal asentada en la zona y después de investigar vieron que estaba siendo perpetradas por miembros de la organización criminal de origen dominicano de los Trinitarios. Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional coincidieron en algunos de los sospechosos, y trabajaron de manera conjunta para arrestarles.

Durante los registros se han incautado armas de fuego, armas blancas, dinero en efectivo y material informático, así como” numerosos efectos indicadores de pertenecía a los Trinitarios”.

Centro de coordinación para “descabezar a la banda”

El dispositivo ha contado con al participación del GEI, BRIMO, ARRO, Canina, Drones, Científica, Sala Regional de Mando, Seguridad ciudadana y efectivos de investigación, responsables de liderar la explotación del caso, que está bajo secreto de las actuaciones.

Los Trinitarios son una banda originaria de Estados Unidos surgida en los años 80. Hoy están presentes en varios países latinoamericanos y europeos y cada vez son más fuerte en España. Según los investigadores, Madrid es su núcleo duro pero se han extendido con fuerza en Cataluña. Sus miembros se identifican con pañuelos verdes. El operativo policial de hoy es para los investigadores un “duro golpe para sus integrantes de la banda”






