El Gobierno y la Junta de Andalucía confirman que Emergencias y Guardia Civil que fueron a Adamuz no sabían que había un segundo tren implicado

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) sigue dejando preguntas abiertas más allá de las causas técnicas del siniestro. Una de las principales incógnitas es por qué los primeros efectivos de emergencia y agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona actuaron durante un tiempo bajo la premisa de que solo un tren había sufrido el descarrilamiento, cuando en realidad el choque implicó a dos convoyes, un Iryo y un Alvia.

Según los datos conocidos, el centro de control ferroviario de Atocha, gestionado por Adif, supo prácticamente de inmediato que el accidente afectaba a dos trenes. A las 19.49 horas ya había contacto telefónico tanto con el maquinista del Iryo como con la interventora del Alvia, lo que permitía confirmar la doble implicación en el siniestro.

El aviso que no llegó al operativo

Seis minutos después, el servicio de emergencias 112 Andalucía también tuvo constancia de que había dos trenes accidentados, según fuentes consultadas, a través de llamadas realizadas por pasajeros desde el lugar de los hechos. Sin embargo, persiste la duda sobre si esa información fue trasladada de forma clara y directa a los equipos que ya se encontraban en las vías de Adamuz.

Desde Antena 3 Noticias se ha contactado tanto con Adif como con el 112 andaluz para confirmar si el dato de la existencia de dos trenes se comunicó a los primeros intervinientes. Ninguno de los dos organismos ha confirmado de forma explícita que esa advertencia llegara a los efectivos desplegados en un primer momento.

El segundo tren, localizado más tarde

La consecuencia de ese desfase informativo fue que el Iryo, menos dañado, recibió atención antes que el Alvia, que concentró el mayor número de víctimas. No fue hasta alrededor de las 20.15 horas cuando agentes de la Guardia Civil localizaron el segundo tren, gracias a la llegada de un pasajero del Alvia que se acercó a pedir ayuda.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que fue "en el lugar" cuando la situación comenzó a clarificarse, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló que los equipos "estaban allí y lo vieron". Por lo que los equipos de emergencia fueron a auxiliar al tren Iryo sin saber que había un segundo accidentado.

De las 45 personas fallecidas en el accidente, al menos 36 perdieron la vida en los vagones del Alvia, el tren que fue auxiliado más tarde. Por ello, la secuencia de avisos y la gestión inicial de la información se han convertido en un elemento central para entender cómo se desarrolló la respuesta a la emergencia.

