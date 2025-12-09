Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Finge estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en el vientre en el aeropuerto de Barajas

La detenida, que llevaba 13 paquetes de cocaína pegados a su abdomen, ha ingresado en prisión por un delito contra la salud pública. Los agentes desconfiaron de ella en un control rutinario.

Control de seguridad en el aeropuerto de Madrid

Juan Muñoz
Publicado:

Una mujer ha sido detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras ocultar más de dos kilos de cocaína en el vientre fingiendo estar embarazada.

Las respuestas incoherentes de la arrestada despertaron las sospechas de los agentes durante un control rutinario. Poco después, la joven sacó, de forma voluntaria, una prótesis de silicona con forma de vientre de embarazada.

Bajo la prótesis ocultaba un total de trece paquetes con cocaína pegados a su abdomen. En ese momento, la Policía procedió a su detención y se decretó su entrada en prisión.

Se trata de una joven que llegó a Madrid procedente de un vuelo trasatlántico, tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

¿A qué penas se puede enfrentar?

La detenida podría enfrentarse a una condena de entre 6 y 12 años de cárcel por un delito de tráfico de drogas en el aeropuerto, con el agravante de tráfico internacional, entre otros posibles.

Sin embargo, esta condena podría verse notablemente afectada por la existencia de agravantes como un posible uso del aeropuerto o una cantidad elevada, como es el caso, o atenuantes, que podrían ser un adicción a esa droga o la colaboración con los agentes de Policía.

