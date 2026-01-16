La familia del menor que torturó a su amigo en Los Barrios expresa su apoyo a la víctima y denuncia amenazas de muerte y daños en su domicilio

La familia del menor que supuestamente torturó a su amigo en Los Barrios ha mostrado su apoyo a la víctima y ha denunciado amenazas de muerte, daños en su domicilio y un hostigamiento indiscriminado.

Aunque la familia muestra su sincera empatía y solidaridad con el menor lesionado y con su entorno, señala 'diarioarea', también inciden en la situación que vive el menor señalado en el caso y su familia, quienes, según denuncian, están sufriendo consecuencias sociales y personales a consecuencia de la difusión del caso.

La familia señala que en los últimos días han sido objeto de amenazas de muerte, daños en su domicilio y un hostigamiento indiscriminado, una situación que califican de insostenible. La madre del presunto agresor ha señalado, según recoge el programa Espejo Público: "Discúlpeme que haya tardado tanto en ponerme en contacto contigo, pero es que la verdad que yo también estaba en shock. En la vida me imaginé esto que ha sucedido. Te estaba llamando para pedirte disculpas personalmente. No me quiero ni imaginar lo que debéis estar pasando vosotros también. Que lo siento muchísimo. Soy la madre de un nilo, pero en la vida me imaginé que mi hijo fuese capaz de hacer ese tipo de cosas. Me he quedado helada y llevo días que ni razono".

Torturado con un cuchillo ardiendo

La localidad gaditana de Los Barrios continúa conmocionada tras conocerse el grave episodio que habría sufrido este niño de 11 años el pasado sábado por la tarde. Según el testimonio de su padre, Jonathan, el menor fue retenido y sometido a agresiones extremas por un compañero de colegio de 12 años en el domicilio de este último, donde se encontraba solo en ese momento.

El padre explicó en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3 que lo que debía ser una tarde de juegos entre dos amigos de larga relación se convirtió en una situación de violencia difícil de imaginar. Los dos niños se conocían desde hacía más de cuatro años y compartían centro educativo, por lo que nada hacía pensar lo que ocurriría al cruzar la puerta de la vivienda.

Jonathan explicó que su hijo fue encerrado con llave y sometido a amenazas desde el primer momento. "Le pone el cuchillo en el cuello para que se desnude… le pone un trapo en la boca y empieza a calentar la hoja del cuchillo y a ponerle las marcas del cuchillo por el cuerpo", relató.