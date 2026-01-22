El exsecretario de presidencia afirma ante la jueza que Pradas le alertó de una presa que podía colapsar el día de la DANA

Hoy ha declarado en los juzgados de Catarroja el exsecretario autonómico de presidencia, Cayetano García Ramírez, testigo clave en la instrucción judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. El ex alto cargo ha afirmado que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, le comunicó vía telefónica la posibilidad de que la presa de Forata "reventara" y por lo tanto, la necesidad de confinar a la provincia de Valencia.

En su declaración, García ha admitido haber recibido llamadas de Pradas a primera hora de la tarde del día de la DANA en la que ella alertaba de la gravedad de la situación, incluida la posible rotura de la infraestructura hidráulica, que según informes técnicos podía desbordarse y causar víctimas. Según su versión, también planteó la conveniencia de decretar el confinamiento de los ciudadanos por las riadas, aunque él asegura no haber transmitido esa propuesta al expresidente, Carlos Mazón ni a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Además, García ha reconocido que, ante la sugerencia de Pradas, decidió remitir la decisión sobre el posible confinamiento a la Abogacía de la Generalitat, por las limitaciones de derechos que tal medida supondría. Asimismo, ha manifestado desconocer en ese momento el funcionamiento del sistema de alertas Es-Alert y el funcionamiento del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) en la gestión de emergencias. Las acusaciones particulares y populares han transmitido a los medios de comunicación su sorpresa por esta ausencia de información.

El testimonio de García se suma a otras líneas de investigación que buscan reconstruir la cadena de decisiones y comunicaciones en aquella tarde trágica. La magistrada a cargo del caso ha ordenado también la recuperación y la entrega de mensajes para esclarecer qué se habló y cuándo durante el desarrollo de los hechos. En este caso, el exsecretario ha aportado capturas de pantalla de conversaciones en las que parece haber "saltos" o falta de sentido. Así lo ha expresado, Mamen Peris, abogada y acusación particular y popular a su salida de los juzgados. El declarante recalca que no ha borrado ni manipulado ningún mensaje de WhatsApp y que conserva los mensajes íntegros de aquella jornada.

Asimismo, Cayetano García ha querido marcar cierta distancia con Carlos Mazón y Salomé Pradas, asegurando que solo mantienen una relación profesional y "cordial". Por otro lado, ha indicado que no recuerda con precisión si Pradas le comunicó que había hablado con Mazón instantes antes, aunque sí asegura que en su conversación telefónica ella dijo que le colgaba por la llamada entrante del presidente de la Generalitat. En su comparecencia, ha asegurado desconocer la agenda de Mazón ese día, negando tener acceso a su planificación.

El caso de la DANA, que causó 230 muertes y daños dantescos, ha generado un intenso debate político y social sobre la actuación de las autoridades autonómicas. La investigación judicial busca determinar no solo si existieron errores de gestión, sino también si se omitieron advertencias, información o decisiones que podrían haber mitigado el impacto de la catástrofe.

