Muere un hombre tras una explosión en una empresa de pirotecnica en Redován, Alicante

Una persona ha muerto como consecuencia de una explosión en las instalaciones de la Pirotécnica de Ferrández de Redován, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Una explosión que ha desencadenado un fuego que ha sido estabilizado.La víctima ha fallecido en el acto y no ha habido más daños personales, según 'Efe'.

La explosión se produjo entorno a las 9:30 de la mañana de este jueves 28 de agosto.

El accidente tuvo lugar en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos de la conocida pirotécnica Ferrández, donde hubo una fuerte explosión que fue escuchada en los alrededores y que desencadenó un fuego.

La víctima, un hombre vinculado a la empresa pirotécnica

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha explicado a 'Efe' que la víctima mortal de la explosión se trata de un hombre que es familiar de la empresa pirotécnica. Según ha detallado Ruiz, la explosión se produjo mientras se estaba manipulando un artefacto pirotécnico y ha detallado que continúan las labores de los bomberos puesto que la caseta llegó a "una temperatura muy alta". Además, la edil ha detallado que la explosión fue muy fuerte y se escuchó en todo el municipio.

Según recoge el diario 'Información' el fallecido se trata de un hombre de 58 años, aunque su identidad está por confirmar.

Asimismo, el consistorio de este municipio alicantino ha trasladado el pésame a la familia y allegados del fallecido "en estos momentos tan difíciles".

El Ayuntamiento de Redován ha optado por suspender el concierto festero que tenían programado para esta noche tras los hechos acontecidos en el municipio. "Queremos pedir serenidad a la ciudadanía. Toda la información se comunicará a través de los canales oficiales, en coordinación con las autoridades competentes. Rogamos evitar difundir rumores o datos no contrastados" precisa el comunicado.

Además, el consistorio asegura que desde el primer momento se han activado los recursos de emergencia y trabajan con la Guardia Civil, Policía Local, Conselleria y servicios sanitarios.

Los efectivos trasladados

Hasta el lugar se dirigieron ocho dotaciones de bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios. También se trasladó un helicóptero sanitario Alfa 9 que finalmente no fue necesario puesto que el fallecido murió en el acto.

Por su parte, tal y como recoge Emergències 112 de la Comunitat Valenciana se movilizaron 4 dotaciones de Consorcio Provincial Bomberos Alicante (CPBA), además el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha trasladado dos ambulancias deSoporte Vital Básico y 1 del SAMU.

Igualmente, la policía científica de la Guardia Civil se encuentra trabajando en el terreno para estudiar las causas de la explosión, según recogen medios locales. Además. la policía local de Redován y de la Guardia Civil se encuentran en el recinto de pirotecnia.

