Los expertos ponen el foco en la saturación de las vías: "El sistema está sufriendo mucho"

El accidente entre dos trenes en Adamuz, Córdoba, se ha cobrado la vida de al menos 40 personas.

Experto sobre el accidente

Los expertos ponen el foco en la saturación de las vías | Antena 3 Noticias

Este domingo, la tragedia golpeó Córdoba. Al menos 40 personas han muerto en el accidente de dos trenes en Adamuz registrado sobre las 19:45 horas. Un tren Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

Los expertos son prudentes porque el accidente se ha producido en un lugar a priori poco problemático. Por eso, señalan que es pronto para poder saber qué ocurrió, pero insisten en que todo apunta a un problema en la vía. Juan López, Decano Colegio Ingenieros Minas del Sur señala que "en una recta ha tenido que haber algún fallo de algún tipo o en la infraestructura". "Desde 2020, el sistema está sufriendo mucho", ha recalcado Salvador García-Ayllón.

Ramiro Aurin, asociación Ingenieros de Caminos también ha explicado que "en el momento en que pasa el vagón número 6, revienta y se provoca el accidente".

El accidente

Aunque por el momento todos los esfuerzos se centran en tratar de socorrer a todos los atrapados, la principal pregunta que empieza a surgir en la de '¿qué pasó?'. Es pronto para aventurarse a ofrecer teorías, pero sí que se han ido conociendo algunos detalles de la tarde de este domingo en Adamuz.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía esta madrugada y calificaba el siniestro de "tremendamente extraño", ya que el descarrilamiento se produjo en una recta de un tramo que había sido renovado hace pocos meses con una inversión de 70 millones de euros. Por el momento, entre las causas del accidente se baraja un error de mantenimiento, un error humano o un fallo técnico; ya que en ese tramo se requiere un cambio de agujas.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se llevó a cabo hace cuatro días. El convoy fue revisado el pasado 15 de enero y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.

Vídeo: Así trabaja la Guardia Civil junto a los restos para averiguar la causa del accidente de los trenes en Adamuz, Córdoba

Sociedad

Trenes descarrilados en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 40 muertos y 12 ingresados en UCI; se buscan 43 desaparecidos

Las autoridades buscando las causas que provocaron el accidente de los trenes en Adamuz, Córdoba

Vídeo: Así trabaja la Guardia Civil junto a los restos para averiguar la causa del accidente de los trenes en Adamuz, Córdoba

Adif corrobora varios "trozos de vía rota" en Adamuz y no se sabe si es "causa o consecuencia" del accidente
Accidente Adamuz

La investigación del choque de trenes en Adamuz apunta a un fallo en la vía como causa del descarrilamiento del Iryo

