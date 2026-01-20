Un experto forense, sobre la identificación de las víctimas del accidente de Adamuz: "No se te puede olvidar que estás dentro de una persona que iba en un tren volviendo a casa"

José Antonio Lorente, catedrático forense en la Universidad de Granada, explica que en catástrofes como el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 41 muertos es "muy importante ser rigurosos y realizar el proceso de la manera más digna posible para el cuerpo de la persona". Señala que después de realizar la autopsia a los cadáveres y de tomar las muestras necesarias para la identificación, como huellas dactilares, hay que preparar el cuerpo de la persona lo más digno posible para entregarlo a los familiares".

Reconoce que se trata de un trabajo duro ya que los cuerpos están en mal estado con politraumatismos debido a un impacto a mucha velocidad. Afirma que aunque tengas experiencia no te acostumbras ni realizas ese trabajo de forma rutinaria. "No se te puede olvidar que estás dentro de una persona que en un momento determinado iba en un tren volviendo a casa o yendo a trabajar o haciendo alguna actividad y a partir de ahí hay una tragedia. En estos casos te concentras más y pones más interés en hacerlo lo mejor posible".

"Las pruebas de ADN muchas veces son importantes por el componente psicológico"

En los casos en los que la identificación es complicada, las pruebas de ADN son tan fundamentales y definitivas como puede ser identificar por la vestimenta, la huella dactilar o el estudio odontológico. "El ADN, si hay pérdidas de algún miembro, permite la comparación con muchos familiares y aporta seguridad. En estas catástrofes se usa como un componente psicológico y para corroborar".

"Todo el mundo es consciente de la necesidad que tienen los familiares de tener el cuerpo de su ser querido cerca"

Es consciente de que los familiares de las víctimas están deseando cuanto antes conocer qué ha pasado con los suyos. Advierte que la entrega de los cuerpos no se va a demorar por hacer estudios de ADN o de huellas dactilares porque "todo el mundo es consciente de la necesidad que tienen los familiares de tener el cuerpo de su ser querido cerca".

