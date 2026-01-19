"¿Estás a salvo? Publica 'Estoy bien'", Cruz Roja pide a los supervivientes del accidente de tren que informen en sus redes

El accidente de tren en Adamuz ha dejado decenas de heridos y los familiares están desesperados por saber dónde se encuentran. Para ello, la Cruz Roja ha pedido a todos aquellos que estén a salvo que lo publiquen en sus redes sociales o en su estado de Whatsapp para tranquilizar a las familias y para liberar la red telefónica, que se encuentra saturada.

"¿Estás a salvo? Publica "𝐄𝐬𝐭𝐨𝐲 𝐛𝐢𝐞𝐧" en tus redes o estado de WhatsApp. Darás paz a tu entorno y liberarás la red telefónica para quienes realmente necesitan ayuda urgente", es el mensaje que han publicado en su cuenta de Twitter.

Un total de 48 personas permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores, tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), según ha informado el servicio 112 de Andalucía. Hasta el momento han sido atendidas 122 personas, de las que permanecen ingresadas 48 y otras 74 han sido ya dadas de alta. Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en la UCI.

Teléfonos habilitados

Adif ha habilitado el numero 900 10 10 20, que sigue activo para atender a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario.

Además, los familiares de víctimas o heridos residentes en Andalucía pueden contactar con el teléfono 061, donde se está facilitando información sobre las personas hospitalizadas. Para los familiares que se encuentren fuera de la comunidad autónoma, se ha habilitado el número 953 00 11 49.

Además, personal de Protección Civil y del servicio de Emergencias 112 se encuentra desplazado en la estación de Atocha, prestando apoyo y orientación a víctimas y familiares afectados por el siniestro. Según ha informado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencias Madrid 112 solicitando información sobre el accidente, se están derivando a los teléfonos de atención de las compañías ferroviarias implicadas: Iryo (910 15 00 00) y Renfe (900 10 10 20).

Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad de Madrid se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para colaborar en todo lo que sea necesario.

Así fue el accidente

Un tren de la compañía Iryo, que había partido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha y 317 pasajeros a bordo, descarriló a las 19:39 horas sus tres últimos vagones, que invadieron la vía contigua. En ese mismo momento circulaba por ella otro tren de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del convoy de Iryo colisionaron contra los dos primeros del tren Alvia de Renfe, que salieron despedidos tras el impacto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el accidente de "raro y difícil de explicar" y ha descrito el choque como "terrible".

