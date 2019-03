La hermana de José Antonio Gil Silva ha hablado por teléfono con Espejo Público y ha contado como "es mentira que el no tuviera contacto con su familia" además afirma que su hermano "la adoraba".

Pilar Marcos aseguró en el juicio y sus hijos lo confirmaron, que había sido maltratada por su marido durante más de 40 años, también dijo que no ella no quería matar a su marido pero su cuñada no termina de creérselo "lo hechará de menos en casa, pero si es que si arrepiente es que no era tan maltratada"

También ha hablado de la relación que tiene con su familia "somos unos hermanos unidos que nos queremos y nos llamamos" ahora después de que haya terminado el juicio afirma que no esperaba "que mi cuñada fuese absuelta" Por último sentenció "a esta mujer le salió gratis matar a mi hermano"