El 'pequeño Nicolás', tras ser absuelto de injurias al CNI: "Entonces tenía 20 años, ya me ha dado tiempo a madurar"

ENTREVISTA PARA ANTENA 3 NOTICIAS

El conocido como 'pequeño Nicolás', absuelto de injurias al CNI, asegura que ha recibido "gratamente la noticia" y afirma que cuando hizo esas declaraciones "tenía 20 años" que yo confiaba en la justicia porlo que no me sorprende. Muy contento. Cuando yo hice esas declaraciones tenía 20 años, ahora tengo 24, me ha dado tiempo a madurar y a mejorar"