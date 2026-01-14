Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un amigo de Julio Iglesias, tras las denuncias por agresión sexual: "Está triste y enfadado"

Amigos y personas próximas al cantante muestran posiciones dispares mientras subrayan la presunción de inocencia.

Julio Iglesias

El entorno de Julio Iglesias reacciona con cautela ante las acusaciones de agresión sexual | Getty Images

Las informaciones publicadas en los últimos días sobre Julio Iglesias han tenido un impacto inmediato en su entorno más cercano, especialmente en Málaga, ciudad en la que el artista posee una de sus residencias y donde ha pasado largas etapas de su vida. Allí, amigos y conocidos del cantante siguen con atención la evolución del caso, aunque muchos optan por no hacer declaraciones públicas.

Fuentes del entorno malagueño del artista explican que, en general, predomina la cautela. Algunas personas próximas prefieren guardar silencio ante la repercusión mediática del asunto, evitando pronunciarse sobre unas acusaciones que consideran delicadas. Se insiste, de forma reiterada, en que cualquier valoración debe partir del respeto a la presunción de inocencia del cantante.

No obstante, las reacciones no son homogéneas. Entre quienes han compartido relación personal o profesional con Iglesias existen posturas claramente diferenciadas, según relatan fuentes conocedoras del entorno.

Posturas enfrentadas entre allegados

Una parte de los allegados se ha mostrado sorprendida por las informaciones publicadas y asegura no poner en duda el testimonio de las dos mujeres que han denunciado los hechos. Estas personas reconocen que las acusaciones han generado incomodidad y desconcierto, aunque recalcan que será la Justicia la que determine lo ocurrido.

Frente a esta posición, el círculo más cercano al cantante resta credibilidad a los testimonios conocidos hasta ahora. Desde este entorno subrayan que no existen resoluciones judiciales y consideran que las informaciones deben analizarse con prudencia, evitando conclusiones anticipadas. Además, aseguran que "está triste y enfadado".

La reacción del antiguo jefe de prensa

Quien fue jefe de prensa de Julio Iglesias durante años ha ido un paso más allá en su valoración. Desde su perspectiva, el foco no está únicamente en el contenido de las acusaciones, sino en el impacto que estas pueden tener sobre la trayectoria pública del artista.

Asimismo, fuentes cercanas al cantante señalan que una de las principales preocupaciones de Iglesias en este momento es la dimensión internacional del caso. El artista, con una carrera consolidada durante décadas y una proyección global, teme que la imagen construida a lo largo de su vida profesional pueda verse dañada de forma irreversible.

