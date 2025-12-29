El entorno de la familia desaparecida en Indonesia pide "prudencia" y descarta nuevos comunicados: "No volveremos sin los cuatro"

El contacto con el entorno de la familia está siendo especialmente complicado a lo largo de la jornada de hoy. Antena 3 Noticias ha conseguido, de nuevo, a hablar con el entorno más próximo, que insiste en la necesidad de actuar con "prudencia" en todo momento. Subrayan la importancia de mantener la máxima cautela y recuerdan que no ofrecerán ningún tipo de información sin que esté previamente confirmada.

Desde el entorno afirman que, tras las declaraciones realizadas por el abuelo a esta casa, en las que contaba los momentos más angustiosos del naufragio, no está previsto que vuelvan a pronunciarse públicamente. Aunque sí mantendrán la comunicación a través de los periodistas y medios de comunicación.

Por el momento y durante el día de hoy, la familia descarta emitir un nuevo un comunicado oficial. Esta decisión podría variar si se produjera alguna última hora. En este caso, aseguran, "la información sería facilitada de inmediato".

Esta mañana, tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor de 12 años y tras ser confirmado por la madre de la menor, la familia ha enviado un comunicado a los medios de comunicación.

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda". Así empezaba el comunicado, en el que se pide que se “preserve la identidad” de los menores "en estos momentos de indescriptible dolor". Asimismo, el texto finaliza con el deseo de volver a España toda la familia unida.

Así hallaron el cuerpo de la menor

El cuerpo de la menor fue encontrado a las 6:05 de la mañana por un local a una milla náutica del lugar del naufragio. Rápidamente se avisó a las autoridades, tras el hallazgo cerca de la costa.

"La familia ha confirmado que se trata del cuerpo de Lia", ha señalado Yudha, uno de los oficiales de Basarnas, tras el traslado del cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de rescate, para proceder a su identificación. Medios locales han difundido imágenes del momento en el que Andrea Ortuño reconoce el cuerpo de su hija en el interior de una ambulancia, donde abre la bolsa en la que los rescatistas habían trasladado el cadáver desde el mar.

Según informó previamente Basarnas, un vecino de la isla de Serai alertó del avistamiento de un cuerpo flotando a aproximadamente media milla náutica del lugar donde se habría producido el hundimiento de la embarcación en la que viajaban los españoles. Una lancha de los equipos de rescate se desplazó esta mañana hasta el punto indicado.

El responsable del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, ha detallado en un comunicado que el cuerpo fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, en la ciudad de Labuan Bajo. En ese momento no se facilitó información sobre la nacionalidad de la víctima, aunque sí se indicó que se trataba de una mujer, sin precisar su edad.

Continúan desaparecidos tres ciudadanos españoles: Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores de edad, uno hijo de Martín y otro hijo de Ortuño. Ambos adultos se habían casado recientemente.

