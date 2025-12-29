Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Desaparecidos Indonesia

El entorno de la familia desaparecida en Indonesia pide "prudencia" y descarta nuevos comunicados: "No volveremos sin los cuatro"

Antena 3 Noticias ha logrado hablar de nuevo con el entorno más próximo, niegan ofrecer nuevas declaraciones en público y descartan emitir un nuevo comunicado "salvo cualquier novedad".

Búsqueda Indonesia

Antena 3 Noticias ha logrado hablar de nuevo con el entorno más próximo de la familia valenciana desaparecida en Indonesia | EFE

Publicidad

Esteban San Canuto
Publicado:

El contacto con el entorno de la familia está siendo especialmente complicado a lo largo de la jornada de hoy. Antena 3 Noticias ha conseguido, de nuevo, a hablar con el entorno más próximo, que insiste en la necesidad de actuar con "prudencia" en todo momento. Subrayan la importancia de mantener la máxima cautela y recuerdan que no ofrecerán ningún tipo de información sin que esté previamente confirmada.

Desde el entorno afirman que, tras las declaraciones realizadas por el abuelo a esta casa, en las que contaba los momentos más angustiosos del naufragio, no está previsto que vuelvan a pronunciarse públicamente. Aunque sí mantendrán la comunicación a través de los periodistas y medios de comunicación.

Por el momento y durante el día de hoy, la familia descarta emitir un nuevo un comunicado oficial. Esta decisión podría variar si se produjera alguna última hora. En este caso, aseguran, "la información sería facilitada de inmediato".

Esta mañana, tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor de 12 años y tras ser confirmado por la madre de la menor, la familia ha enviado un comunicado a los medios de comunicación.

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda". Así empezaba el comunicado, en el que se pide que se “preserve la identidad” de los menores "en estos momentos de indescriptible dolor". Asimismo, el texto finaliza con el deseo de volver a España toda la familia unida.

Así hallaron el cuerpo de la menor

El cuerpo de la menor fue encontrado a las 6:05 de la mañana por un local a una milla náutica del lugar del naufragio. Rápidamente se avisó a las autoridades, tras el hallazgo cerca de la costa.

"La familia ha confirmado que se trata del cuerpo de Lia", ha señalado Yudha, uno de los oficiales de Basarnas, tras el traslado del cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de rescate, para proceder a su identificación. Medios locales han difundido imágenes del momento en el que Andrea Ortuño reconoce el cuerpo de su hija en el interior de una ambulancia, donde abre la bolsa en la que los rescatistas habían trasladado el cadáver desde el mar.

Según informó previamente Basarnas, un vecino de la isla de Serai alertó del avistamiento de un cuerpo flotando a aproximadamente media milla náutica del lugar donde se habría producido el hundimiento de la embarcación en la que viajaban los españoles. Una lancha de los equipos de rescate se desplazó esta mañana hasta el punto indicado.

El responsable del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, ha detallado en un comunicado que el cuerpo fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, en la ciudad de Labuan Bajo. En ese momento no se facilitó información sobre la nacionalidad de la víctima, aunque sí se indicó que se trataba de una mujer, sin precisar su edad.

Continúan desaparecidos tres ciudadanos españoles: Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores de edad, uno hijo de Martín y otro hijo de Ortuño. Ambos adultos se habían casado recientemente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El temporal deja tres muertos en Andalucía: dos en Málaga y uno en Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Publicidad

Sociedad

Carretera de acceso a la Masca

Dos turistas, a puñetazo limpio en un espacio natural de Tenerife: "Ni ellos mismos se soportan"

Búsqueda Indonesia

El entorno de la familia desaparecida en Indonesia pide "prudencia" y descarta nuevos comunicados: "No volveremos sin los cuatro"

Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos

VÍDEO: Desarticulados dos grupos criminales especializados en alunizajes y robos en camiones en Barcelona

112 canarias
ACCIDENTE DE TRÁFICO

Doble tragedia en Tenerife: una pareja fallece en dos accidentes de moto diferentes con menos de 24 horas de diferencia

El caimán yacaré que fue soltado en el pantano de Almansa
Caimán en España

Investigan a dos jóvenes por soltar un caimán yacaré en el pantano de Almansa, Albacete

Robo caja fuerte
ROBO

Roban la caja fuerte de un sorteo de una cesta valorada en 300.000 euros en Badajoz

Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneylandia y consolas.

Imagen de los anabolizantes
Suceso

Detenido después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes en su domicilio

La menor fue atendida en un hospital y se le localizaron pequeños comprimidos en el estómago.

Gallos y gallinas campan a sus anchas en un barrio de Las Palmas

La proliferación descontrolada de gallos y gallinas impide el sueño a los vecinos de un barrio de Las Palmas

Cajas de petardos

El uso de la pirotecnia, cada vez más controlado: las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros

Puerta de la Fundación Jiménez Díaz

La Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse a la cabeza del sistema sanitario español

Publicidad