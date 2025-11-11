Encuentran muertos a una mujer y su hijo en su vivienda de Toledo

Los cadáveres de una mujer de 87 años y de su hijo, de 61, han sido encontrados en una vivienda de Consuegra, Toledo. Ninguno de los dos cuerpos presenta signos de criminalidad.

Las autoridades investigan ya el hallazgo que ha conmocionado a los vecinos de la zona. La principal hipótesis que se maneja es que el hijo sufriera algún tipo de accidente y no pudiera asistir a su madre incapacitada, tal y como ha comunicado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Tolón ha confirmado el trágico hallazgo de dos cadáveres, así como que no existe "ningún tipo de indicio de criminalidad". "Todo indica que el hijo sufrió un accidente" y su madre, que se encontraba incapacitada, falleció "a lo largo de los días", ha dicho la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.