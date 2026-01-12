Encuentran el cadáver de una joven de 25 años en Málaga capital

El cuerpo de una mujer de 25 años ha sido encontrada sin vida este pasado domingo en una calle de Málaga capital. Según fuentes policiales recogidas por Europa Press, la joven ha sido hallada en el distrito de Puerto de la Torre.

El cuerpo no tenía signos aparentes de violencia. De momento, se está pendiente del resultado de la autopsia, que determinará las causas concretas del fallecimiento.

El sistema Emergencias 112 recibió este pasado domingo un aviso sobre las 21.15 horas dando a conocer que había una mujer en estado inconsciente en mitad de la calle Alejo Carpentier.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, que confirmaron que la mujer de 25 años estaba fallecida.

Según fuentes consultadas por el periódico local Málaga Hoy, se descarta la participación de terceras personas. Asimismo, la Comisaría provincial de Málaga ha avanzado a este medio citado que la joven fue localizada junto a su vehículo y posteriormente fue traslada al Instituto de Medicina Legal.

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia en Yunquera, Málaga

Este episodio llega casi dos meses después de que el cuerpo sin vida de un hombre fuese hallado muerto en la localidad malagueña de Yunquera. Un hecho que confirmó al Guardia Civil y que tomó las riendas de la investigación.

Fuentes cercanas al caso, recogidas por 'La Opinión de Málaga', avanzaron que el vecino de 63 años fue degollado. Según el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, "hay evidencias" de que el hombre "haya sido asesinado, de que hayan acabado con su vida de forma violenta, porque existen claros indicios de que fuese degollado". Incluso se estima de que fue atacado con un arma blanca.

No obstante, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fernández apuntó que la investigación quedaba abierta.

Encuentran el cadáver de un anciano en un posible accidente en un trastero

El pasado mes de noviembre, los servicios de emergencias encontraronel cadáver de un anciano en estado descomposición en un trastero ubicado en un bloque de viviendas de Málaga.

La señal de alarma la dieron los vecinos por el fuerte olor que desprendía uno de los trasteros. Fue entonces cuando el administrador del bloque avisó al 112. Según Europa Press, se movilizaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, bomberos y el 061.

A su llegada, los efectivos llegaron a entrar en el trastero y dieron con el cadáver del hombre de 80 años debajo de una estantería, según dio a conocer el Diario Sur. Posteriormente, se procedió al levantamiento del cadáver y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga detalló que el cuerpo no presentaba signos violentos.

