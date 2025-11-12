Encuentran 50 ovejas en una finca de Parla que fueron maltratadas hasta la muerte

Un operativo de investigación, encabezado por La Policía Nacional junto con el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y en colaboración con el Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha destapado un caso horrible de maltrato animal en la localidad madrileña de Parla. Por el momento, hay un detenido como presunto responsable de abandono animal vertebrado con resultado de muerte.

Este miércoles, los agentes encontraron 50 ovejas muertas en una finca situada en el municipio en cuestión. Los animales presentaban una gran falta de atención y no tenían ningún tratamiento veterinario, en líneas generales estaban en fuertes condiciones de abandono.

220 animales abandonados

La investigación, que se llevó a cabo en una nave de la localidad, ha destapado un caso de explotación ganadera, en el que más de 200 animales estaban siendo maltratados y expuestos a condiciones insalubres para cualquier ser vivo. Se encontraban rodeados de excrementos, encerrados entre vallas rotas y oxidadas, alimentándose de paja en mal estado y pienso con restos de pluma de ave.

Todo lo que les rodeaba era un riesgo para su salud, lo que le ha provocado graves afecciones. Por ello, las ovejas que estaban enfermas revelaban problemas respiratorios, cojeras, inflamación e infección de las mamas o deformaciones en las pezuñas. Un retahíla de síntomas, que de nuevo mostraban un claro abuso humano y un gran estado de abandono.

Detención

Por estos hechos, la Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de un delito de maltrato animal severo con resultado de muerte, agravado por la omisión de los tratamientos veterinarios necesarios para el cuidado de estos animales. El propio detenido, que no contaba con ningún libro de registro asociado a la fina donde ocurrió todo, reconocía que el veterinario no acudía allí desde febrero de 2025.

Ahora solo queda esperar a que la justicia tome partido en este caso, que nos recuerda lo terrible que es a veces el trato humano a la naturaleza, para dictar la condena que el detenido deberá cumplir. Por desgracia, la ley contra el maltrato animal es muy deficiente en España y lo más probable es que el detenido simplemente pague una multa y se le prohíba tener animales durante un tiempo.

