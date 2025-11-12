Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Maltrato animal

Encuentran 50 ovejas en una finca de Parla que fueron maltratadas hasta la muerte

Esta explotación ganadera, ubicada en una nave de la zona, cuenta con unos 220 animales en estado de abandono.

Imagen de los hechos

Imagen de los hechosEuropa Press

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Un operativo de investigación, encabezado por La Policía Nacional junto con el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y en colaboración con el Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha destapado un caso horrible de maltrato animal en la localidad madrileña de Parla. Por el momento, hay un detenido como presunto responsable de abandono animal vertebrado con resultado de muerte.

Este miércoles, los agentes encontraron 50 ovejas muertas en una finca situada en el municipio en cuestión. Los animales presentaban una gran falta de atención y no tenían ningún tratamiento veterinario, en líneas generales estaban en fuertes condiciones de abandono.

220 animales abandonados

La investigación, que se llevó a cabo en una nave de la localidad, ha destapado un caso de explotación ganadera, en el que más de 200 animales estaban siendo maltratados y expuestos a condiciones insalubres para cualquier ser vivo. Se encontraban rodeados de excrementos, encerrados entre vallas rotas y oxidadas, alimentándose de paja en mal estado y pienso con restos de pluma de ave.

Todo lo que les rodeaba era un riesgo para su salud, lo que le ha provocado graves afecciones. Por ello, las ovejas que estaban enfermas revelaban problemas respiratorios, cojeras, inflamación e infección de las mamas o deformaciones en las pezuñas. Un retahíla de síntomas, que de nuevo mostraban un claro abuso humano y un gran estado de abandono.

Detención

Por estos hechos, la Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de un delito de maltrato animal severo con resultado de muerte, agravado por la omisión de los tratamientos veterinarios necesarios para el cuidado de estos animales. El propio detenido, que no contaba con ningún libro de registro asociado a la fina donde ocurrió todo, reconocía que el veterinario no acudía allí desde febrero de 2025.

Ahora solo queda esperar a que la justicia tome partido en este caso, que nos recuerda lo terrible que es a veces el trato humano a la naturaleza, para dictar la condena que el detenido deberá cumplir. Por desgracia, la ley contra el maltrato animal es muy deficiente en España y lo más probable es que el detenido simplemente pague una multa y se le prohíba tener animales durante un tiempo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Aceptarían los jóvenes en España un año de servicio militar por 2.000 euros? Así recupera Bélgica la mili

Alemania

Publicidad

Sociedad

Desaparece Tomás Rodríguez, el ‘Rambo de Tineo’, en las montañas de La Llaneza (Asturias)

Buscan a Tomasín, el 'Rambo de Tineo', desaparecido en las montañas de La Llaneza (Asturias)

DNI en España

Le robaron el DNI y ahora la investigan por estafa: "No salgo de Bilbao por si me detienen en otra comunidad"

Vacas

Unas vacas se cuelan en un túnel de Rodalies Renfe en Cataluña y provocan que algunos lleguen “muu- muu tarde”

Imagen de los hechos
Maltrato animal

Encuentran 50 ovejas en una finca de Parla que fueron maltratadas hasta la muerte

“Sirva tu cuna”: el villancico flamenco que se viste de solidaridad en Sevilla
Navidad 2025

“Sirva tu cuna”: el villancico flamenco que se viste de solidaridad en Sevilla

informe de la Organización Meteorológica Mundial, cambio climático
Cambio climático

El cambio climático golpea más a los que menos tienen según un informe de Oxfam Intermón

El cambio climático no afecta a todos por igual. Así lo advierte Oxfam Intermón en un informe coincidiendo con la Cumbre del Clima COP30 en Brasil. Se alerta del calentamiento global que está agravando las desigualdades sociales en España y dejando a los más vulnerables en situación cada vez más precaria.

Juicio Chiloeches
Único superviviente

Yeray, el hijo de la familia asesinada en Chiloeches: "Escucho gritos de mi padre y mi hermana"

Declara el único superviviente del triple asesinato de Chiloeches, en Guadalajara. Ha contado como vivió todo lo sucedido la noche en la que tres personas entraron en su casa para robar y, acabaron con la vida de sus padres y su hermana.

servicio militar

¿Aceptarían los jóvenes en España un año de servicio militar por 2.000 euros? Así recupera Bélgica la mili

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Publicidad