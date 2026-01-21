El emotivo abrazo entre Julio y el padre de un chico al que ayudó a salir del tren: "Has sido el ángel de mi familia"

En medio de la tragedia que ha provocado el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), una de las escenas más humanas ha sido la de Julio, el chico de 16 años que sin pensárselo dos veces ayudó a todos los que pudo. Él fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro y auxiliar a varios heridos, y ahora se ha podido reencontrar con el padre del chico al que ayudó a salir del tren y con él mismo.

El reencuentro se produce apenas un día después de que el padre del joven rescatado interviniera en directo en un programa de Canal Sur para agradecer públicamente la actuación de Julio, al que definió como "el ángel" de su hijo. En esa intervención, el progenitor expresó su deseo de conocer personalmente al menor que le prestó ayuda en los primeros momentos tras la tragedia.

El encuentro en Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha difundido imágenes del reencuentro y ha descrito el momento como "un gesto de luz" en un contexto todavía marcado por el dolor. El encuentro tuvo lugar inicialmente en dependencias municipales y, posteriormente, continuó en un ámbito más privado, acompañado por amigos y familiares.

Según ha explicado el consistorio en sus redes sociales, junto a Julio también estuvieron presentes Elisabeth Ayllón y José Cepas, quienes participaron igualmente en las primeras labores de auxilio. "Con una valentía y una humanidad admirables, estuvieron a su lado en los instantes más difíciles. Un gesto espontáneo y generoso, nacido del corazón, que hoy ha encontrado su abrazo", señala el mensaje institucional.

El Ayuntamiento ha subrayado especialmente "la madurez y la entereza" mostradas por personas tan jóvenes en una situación extrema, destacando que su actuación ha servido para devolver la confianza en la solidaridad ciudadana en momentos de máxima dificultad.

Los primeros minutos tras el accidente

Julio Rodríguez relató días atrás que él y un amigo regresaban de pescar cuando se encontraron con el despliegue de vehículos de emergencia y lograron acceder al lugar del accidente. Fueron de los primeros civiles en llegar y, según explicó, comenzaron a ayudar a las personas que podían moverse por sí mismas, acompañándolas hasta una zona segura mientras llegaban los servicios de emergencia.

"Intentamos sacar a la gente que podía más o menos moverse", explicó el joven, que detalló cómo realizó repetidos trayectos para trasladar heridos sin detenerse a pensar en el cansancio. Posteriormente, las labores quedaron en manos de Policía, Bomberos y sanitarios.

La actuación de Julio también fue reconocida durante la visita que los reyes Felipe VI y Letizia realizaron a Adamuz. El menor explicó a los monarcas cómo se desarrollaron esos primeros momentos tras el descarrilamiento y cómo actuó de manera instintiva para ayudar a quienes lo necesitaban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.