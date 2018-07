Las emotivas palabras de varios niños con síndrome de Down a sus madres

CAMPAÑA 'LA VIDA NO VA DE CROMOSOMAS'

Las madres de algunos niños con síndrome de Down se han autoanalizado como madres, describiendo cómo se comportan con sus hijos. Más tarde, han visto cómo las ven a ellas los pequeños, y todas han terminado con lágrimas de alegría al comprobar cómo las quieren. Todo gracias a una producción de Down España con motivo del día del síndrome de Down.