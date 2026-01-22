La emotiva despedida de Aljaraque (Huelva) a los miembros de la familia Zamorano, fallecidos en el choque de trenes

Aljaraque (Huelva) se ha despedido de los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el pasado domingo en el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) . Los vecinos han podido despedirse de esta familia, tan querida en el pueblo, en la capilla ardiente que se ha instalado en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva).

Los féretros con los retos mortales del matrimonio Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, llegaban a la localidad aljaraqueña pasadas las 22:00 horas procedentes de Córdoba, donde fueron recibidos por cientos de personas que los han esperado durante horas.

Los Zamorano- Álvarez contaban con un gran arraigo en la zona

En el accidente solo sobrevivió Cristina, de 6 años. Los Zamorano-Álvarez contaban con un gran arraigo en la zona, con lazos profundos tanto en Aljaraque, donde residían el matrimonio y sus dos hijos, como en Punta Umbría, donde la madre tenía sus raíces.

Debido a la magnitud de la tragedia y a la previsión de una asistencia multitudinaria, la misa funeral se celebrará finalmente mañana a las 11:00 horas en el mismo pabellón municipal.

Tanatorios de la zona, llenos de despedidas a víctimas de la tragedia

Este no es el único punto de la provincia en la que esta noche se vela y se despide a víctimas del accidente, en los tanatorios de Huelva capital se hace lo propio con otras tantas, así como en Isla Cristina y se prevé que a lo largo de los próximos días vayan regresando el resto de fallecidos que se ha cifrado en un total de 28.

