Pablo de Rojas se autoproclama Obispo de Bilbao y así lo cree desde hace 11 años. Atiende a Antena 3 Noticias con una condición, que la entrevista se haga en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad.

El supuesto Obispo no reconoce a ningún Papa "no, porque no son legítimos sucesores de San Pedro".

Va por libre, e incluso critica a la Iglesia a la que juzga de "demasiado moderna". Aunque asegura que tiene "una buena relación con la curia".

Sigue el rito preconciliar, da la misa en latín, en pisos céntricos de Bilbao, de espalda y obliga a las mujeres a llevar el cabello tapado. "Nosotros nos acogemos en primer lugar al estado de necesidad reinante en la Iglesia".

Siempre va acompañado porque no sale de casa sin sus dos escoltas. Tiene hasta sirvienta con cofia, y un mayordomo.

El obispado de Bilbao le ha excomulgado y pide a los fieles en un comunicado que no le sigan. " Esta decisión no me ha molestado" asegura Pablo Rojas.

El autoproclamado Obispo lleva oficiando desde 2008, sin permiso.