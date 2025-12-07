Efemérides de hoy 7 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 7 de diciembre?

El 7 de diciembre de 2005, el exgeneral croata Ante Gotovina, considerado uno de los criminales de guerra más buscados por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), es detenido en Tenerife. La operación, llevada a cabo por la Policía española en colaboración con Interpol, pone fin a cuatro años de fuga desde que el tribunal emitiera una orden de arresto en 2001 por su presunta implicación en crímenes de guerra durante la Operación Tormenta, en la guerra de Croacia. Gotovina, de 50 años, se encontraba en un restaurante cuando fue identificado y arrestado sin ofrecer resistencia.

Tras su captura, el exgeneral fue trasladado a Madrid para iniciar el proceso de extradición hacia La Haya, donde debía responder por cargos de persecución, deportación forzada y ataques contra civiles serbios en 1995. La detención fue considerada un paso crucial para la justicia internacional y para la cooperación de Croacia con el TPIY, en un momento en que la adhesión del país a la Unión Europea dependía en gran medida de la entrega de los responsables de crímenes de guerra. El arresto de Gotovina cerró uno de los capítulos más controvertidos de la posguerra balcánica y generó reacciones encontradas en Croacia, donde muchos lo consideraban un héroe nacional.

Un 7 de diciembre, pero de 1941, Japón lanza un ataque sorpresa por mar y aire contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, sin previa declaración de guerra. La ofensiva, ejecutada con bombarderos y torpedos, destruye gran parte de la flota del Pacífico y causa la muerte de aproximadamente 2.400 estadounidenses, además de numerosos heridos. Este hecho marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que provocó la inmediata entrada de Estados Unidos en el conflicto, cambiando el rumbo de la contienda global.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de diciembre?

1716.- En España, se aplica por primera vez la franquicia postal, creada para las cartas de los Ministerios y Tribunales de Madrid.

1835.- Se inaugura la primera línea férrea alemana de Nuremberg a Furth con 6 kilómetros de recorrido.

1972.- El Apolo XVII despega de Cabo Cañaveral (Florida), en lo que es el último vuelo tripulado estadounidense a la Luna.

1980.- El general Ramalho Eanes es reelegido presidente de Portugal.

1982.- Inauguración de la sede oficial del PSOE en la calle Ferraz 70, de Madrid.

1983.- 93 muertos al chocar un avión Boeing 727 de Iberia con un Aviaco en las pistas de despegue del aeropuerto Madrid-Barajas.

1988.- El presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, anuncia en la Asamblea de la ONU una reducción unilateral de los efectivos militares soviéticos en Europa.

1995.- Tras 6 años de viaje, la sonda estadounidense Galileo penetra en la atmósfera de Júpiter y comienza a enviar datos sobre el planeta.

2015.- Pekín emite su primera alerta roja de la historia por contaminación.

2020.- El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street debido a la escasez de este bien.

2023.- El Mercosur oficializa en Río de Janeiro (Brasil) el ingreso de Bolivia como su quinto miembro.

¿Quién nació el 7 de diciembre?

1921.- Thilda Thamar, actriz argentina.

1924.- Mario Soares, expresidente de Portugal.

1928.- Noam Chomsky, lingüista y escritor estadounidense.

1935.- Armando Manzanero, compositor y cantante mexicano.

1957.- Violeta Cela, actriz española.

1966.- Lucía Etxebarría, escritora española.

2001.- Quevedo, cantante español.

¿Quién murió el 7 de diciembre?

1847.- Francisco Manuel Sánchez de Tagle, poeta mexicano.

1990.- Joan Bennett, actriz estadounidense.

1996.- José Donoso, escritor chileno.

2004.- María Rosa Gallo, actriz argentina.

2007.- Sebastiá Sorribas, escritor español.

2017.- Desiderio Navarro, intelectual cubano.

2018.- Belisario Betancur, expresidente de Colombia (1982-1986).

¿Qué se celebra el 7 de diciembre?

Hoy, 7 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Aviación Civil y el Día Mundial del Algodón de Azúcar.

Horóscopo del 7 de diciembre

Los nacidos el 7 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre, se celebran los santos Ambrosio, Policarpo, Teodoro, Siervo y Eutiquiano.