Efemérides de hoy 31 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 31 de agosto?

El 31 de agosto de 1990, en Berlín, se firma el histórico Tratado de Unificación entre la República Democrática Alemana (RDA) y la República Federal de Alemania (RFA), marcando el inicio formal del proceso que culminaría con la reunificación del país el 3 de octubre del mismo año. Los principales negociadores, Wolfgang Schäuble por parte de la RFA y Günther Krause por la RDA, rubrican un documento de más de 900 páginas que regula la adhesión de los estados orientales al sistema político, jurídico y económico de Alemania Occidental. El tratado fue aprobado posteriormente por los parlamentos de ambas repúblicas, sellando el fin de la división impuesta tras la Segunda Guerra Mundial y declarando a Berlín como capital federal.

La firma del tratado fue el resultado de un intenso maratón de negociaciones que incluyó acuerdos previos como el Tratado de Unión Monetaria, Económica y Social, vigente desde el 1 de julio de 1990, y el Tratado Dos más Cuatro, firmado el 12 de septiembre, que involucró a las cuatro potencias vencedoras de la guerra. Con la entrada en vigor del tratado, desapareció oficialmente la RDA y se incorporaron cinco nuevos estados federados: Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia, además de Berlín Oriental. El 3 de octubre fue declarado Día de la Unidad Alemana, símbolo de una nueva etapa de paz, democracia y reconstrucción nacional.

Un 31 de agosto, pero de 1980, en los astilleros de Gdansk, Polonia, nace el primer sindicato independiente de Europa del Este: Solidaridad, liderado por el electricista Lech Walesa. En un contexto de crisis económica y represión política bajo el régimen comunista, miles de trabajadores se unen en huelga para exigir mejoras laborales, libertades civiles y el reconocimiento de su organización. El gobierno polaco, presionado por la magnitud del movimiento y la atención internacional, accede a legalizar el sindicato, marcando un hito en la lucha por los derechos sociales en el bloque soviético. Solidaridad no solo transformó el panorama sindical, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia democrática que, una década más tarde, contribuiría decisivamente al colapso del comunismo en Europa del Este.

¿Qué pasó el 31 de agosto?

1813.- Batalla de San Marcial: El ejército español hace retroceder al francés tras la ofensiva de las fuerzas del duque de Wellington, finalizando la ocupación francesa en el País Vasco y Navarra.

1839.- Termina la Primera Guerra Carlista en el norte de España con el 'Abrazo de Vergara' o 'Convenio de Oñate' (Guipúzcoa) entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto.

1915.- Primera Guerra Mundial: Alemania y Austria dividen Polonia en dos distritos, Varsovia para Alemania y Kielce para Austria.

1925.- Los generales Petain (Francia) y Primo de Rivera (España) aprueban en Algeciras el plan de acción conjunta contra la resistencia marroquí, que terminaría con la Guerra del Rif o de Marruecos.

1928.- Turquía adopta el alfabeto latino y abandona el árabe.

1931.- El desbordamiento del río Yang Tsé deja 250.000 muertos e inunda la región china de Kuang.

1994.- El IRA declara un alto el fuego incondicional en el Ulster tras causar 3.168 muertos en 25 años.

1997.- Diana Spencer, princesa de Gales, muere en París en un accidente de automóvil junto a su pareja, el egipcio Emad 'Dodi' Al Fayed, y el chófer Henri Paul.

2003.- Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís (derivado de la marihuana) en farmacias con fines terapéuticos.

2006.- La policía noruega recupera los cuadros 'El grito' y 'Madonna' de Munch, robados dos años antes del Museo Munch (Oslo).

2022.- En España, cierra la estación ferroviaria de Sant Andreu Comtal de Barcelona, la más antigua de Europa.

¿Quién nació el 31 de agosto?

1811.- Theophile Gautier, escritor francés.

1880.- Guillermina, reina de Holanda.

1936.- Fernando Abril Martorell, exvicepresidente del gobierno español.

1949.- Richard Gere, actor estadounidense.

1965.- Terelu Campos, periodista española.

1970.- Rania Al Abdullah, reina de Jordania.

1982.- Pepe Reina, futbolista español.

¿Quién murió el 31 de agosto?

1969.- Rocky Marciano, campeón mundial de boxeo.

1973.- John Ford, cineasta estadounidense.

1999.- José Soler, tenor español.

2002.- Martin Kamen, científico canadiense, descubridor carbono-14.

2010.- Laurent Fignon, ciclista francés.

2019.- Anthoine Hubert, piloto francés.

2023.- Jan Jongbloed, mítico guardameta de los Países Bajos.

¿Qué se celebra el 31 de agosto?

Hoy, 31 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad y el Día Internacional de los Afrodescendientes.

Horóscopo del 31 de agosto

Los nacidos el 31 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto, se celebran los santos Ramón Nonato, Amado, Aidano y Optato.