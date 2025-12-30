Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 30 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 30 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Firma de acuerdo entre El Vaticano e Israel de reconocimiento mutuo

Firma de acuerdo entre El Vaticano e Israel de reconocimiento mutuo

Publicidad

Documentación Atresmedia
Publicado:

El 30 de diciembre de 1993, Israel y la Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo de reconocimiento mutuo, lo que marca un hito histórico en las relaciones internacionales y religiosas, poniendo fin a décadas de distanciamiento diplomático. Este pacto, fruto de intensas negociaciones, establece las bases para el intercambio de representantes oficiales y abre la puerta a una cooperación más estrecha en asuntos de interés común, como la protección de los lugares santos y la promoción del diálogo interreligioso.

El acuerdo fue considerado un paso decisivo hacia la normalización de vínculos entre el Estado israelí y el Vaticano, en un contexto marcado por los avances del proceso de paz en Oriente Medio. Con este gesto, ambas partes enviaron un mensaje de reconciliación y entendimiento, subrayando la importancia del respeto mutuo y la colaboración en la búsqueda de estabilidad regional. La firma fue recibida con optimismo por la comunidad internacional, que la interpretó como un símbolo de apertura y esperanza en una región históricamente marcada por la tensión.

Un 30 de diciembre, pero de 1870, fallece en Madrid el general Juan Prim, presidente del Gobierno, a consecuencia de las graves heridas sufridas en el atentado perpetrado tres días antes. Su muerte, ocurrida en medio de la inestabilidad política que atravesaba España tras la Revolución de 1868, conmocionó al país y dejó en suspenso el proyecto de instaurar una nueva monarquía constitucional. El magnicidio, rodeado de misterio y conspiraciones, marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea española y abrió un periodo de incertidumbre que condicionaría el rumbo político de la nación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de diciembre?

1879.- Atentado en Madrid contra los reyes de España, Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, en el que la reina resultó levemente herida.

1885.- María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda de Alfonso XII, jura en el Congreso la Constitución como regente de España.

1896.- Ejecución en Manila del patriota filipino José Rizal.

1903.- Incendio del teatro 'Iroquois' de Chicago, en el que mueren más de 600 personas.

1922.- El Congreso de los Soviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1924.- El astrónomo estadounidense Edwin Hubble anuncia que hay otras galaxias más allá de la Vía Láctea.

1953.- En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros televisores en color.

1954.- En Argentina, el Gobierno de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución.

2005.- El Gobierno español retira la condición de refugiado político al líder opositor de Guinea Ecuatorial Severo Moto.

2006.- ETA hace estallar una furgoneta bomba en un aparcamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas (Madrid), causando la muerte de dos jóvenes ecuatorianos.

2010.- El expresidente de Israel Moshé Katsav es declarado culpable de dos delitos de violación y acoso sexual.

¿Quién nació el 30 de diciembre?

1837.- Marie Lipsius, 'La Mara', historiadora de la música y escritora alemana.

1895.- José Bergamín, escritor español.

1961.- Ben Johnson, atleta canadiense.

1962.- Donato Gama da Silva, exfutbolista brasileño nacionalizado español.

1984.- LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense.

1986.- Ellie Goulding, cantante británica.

1988.- Paulina Flores, escritora chilena.

¿Quién murió el 30 de diciembre?

1879.- Adelardo López de Ayala, escritor y político español.

2002.- Mary Wesley, novelista británica.

2009.- Iván Zulueta, director de cine español.

2012.- Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana, Premio Nobel de Medicina.

2018.- Héctor Timerman, excanciller argentino.

2020.- José Agustín Aranzabal, 'Gaztelu', futbolista español.

2024.- Hugo 'Cholo' Sotil, exdelantero peruano del Barcelona.

¿Qué se celebra el 30 de diciembre?

Hoy, 30 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Cine Indio.

Horóscopo del 30 de diciembre

Los nacidos el 30 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 30 de diciembre

Hoy, 30 de diciembre, se celebran la Traslación de Santiago y las santas Judit y Anisia de Salónica.

Roban la caja fuerte de un sorteo de una cesta valorada en 300.000 euros en Badajoz

Robo caja fuerte

Publicidad

Sociedad

Firma de acuerdo entre El Vaticano e Israel de reconocimiento mutuo

Efemérides de hoy 30 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de diciembre?

La niña sevillana con parálisis cerebral podrá caminar gracias a un traje terapéutico

Celeste, la niña sevillana con parálisis cerebral que podrá caminar gracias a un traje terapéutico

Un vecino de Irun entre los tres fallecidos por el alud en Panticosa, y herida una esquiadora de Ordizia

Un hombre de Irún, un pediatra del Hospital de Huesca y su pareja: los tres fallecidos por un alud en Panticosa

Imagen de archivo del exterior del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla.
Muerto abandono

Muere un hombre abandonado en las puertas del hospital de Valme en Sevilla

Administración de Lotería
LOTERO DE LUGO

Archivada la investigación contra el lotero de Lugo por simular un robo a sí mismo

Las impactantes imágenes de la búsqueda de los muertos en Panticosa
Alud Panticosa

Las impactantes imágenes de la búsqueda de desaparecidos tras la tragedia en Panticosa, Huesca

La Guardia Civil busca a las víctimas en los alrededores del lugar de los hechos desde el helicóptero.

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a que ibas a entrar ilusionado?"
Bodas raras

Una pareja de Lugo se casa en un tanatorio para sorpresa de sus vecinos: "¿Quién iba a decir que ibas a entrar ilusionado?"

A Patricia siempre le había gustado la capilla de ese tanatorio y no lo dudó. Sus invitados y vecinos no escondieron su sorpresa ante el curioso escenario elegido para el enlace.

Roscón de Reyes

La confitería Conrado vuelve a esconder 10.000 euros en uno de sus roscones de Reyes

Carretera de acceso a la Masca

Dos turistas, a puñetazo limpio en un espacio natural de Tenerife: "Ni ellos mismos se soportan"

Búsqueda Indonesia

El entorno de la familia desaparecida en Indonesia pide "prudencia" y descarta nuevos comunicados: "No volveremos sin los cuatro"

Publicidad