Efemérides de hoy 30 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de diciembre?

El 30 de diciembre de 1993, Israel y la Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo de reconocimiento mutuo, lo que marca un hito histórico en las relaciones internacionales y religiosas, poniendo fin a décadas de distanciamiento diplomático. Este pacto, fruto de intensas negociaciones, establece las bases para el intercambio de representantes oficiales y abre la puerta a una cooperación más estrecha en asuntos de interés común, como la protección de los lugares santos y la promoción del diálogo interreligioso.

El acuerdo fue considerado un paso decisivo hacia la normalización de vínculos entre el Estado israelí y el Vaticano, en un contexto marcado por los avances del proceso de paz en Oriente Medio. Con este gesto, ambas partes enviaron un mensaje de reconciliación y entendimiento, subrayando la importancia del respeto mutuo y la colaboración en la búsqueda de estabilidad regional. La firma fue recibida con optimismo por la comunidad internacional, que la interpretó como un símbolo de apertura y esperanza en una región históricamente marcada por la tensión.

Un 30 de diciembre, pero de 1870, fallece en Madrid el general Juan Prim, presidente del Gobierno, a consecuencia de las graves heridas sufridas en el atentado perpetrado tres días antes. Su muerte, ocurrida en medio de la inestabilidad política que atravesaba España tras la Revolución de 1868, conmocionó al país y dejó en suspenso el proyecto de instaurar una nueva monarquía constitucional. El magnicidio, rodeado de misterio y conspiraciones, marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea española y abrió un periodo de incertidumbre que condicionaría el rumbo político de la nación.

¿Qué pasó el 30 de diciembre?

1879.- Atentado en Madrid contra los reyes de España, Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, en el que la reina resultó levemente herida.

1885.- María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda de Alfonso XII, jura en el Congreso la Constitución como regente de España.

1896.- Ejecución en Manila del patriota filipino José Rizal.

1903.- Incendio del teatro 'Iroquois' de Chicago, en el que mueren más de 600 personas.

1922.- El Congreso de los Soviets, reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1924.- El astrónomo estadounidense Edwin Hubble anuncia que hay otras galaxias más allá de la Vía Láctea.

1953.- En Estados Unidos se ponen a la venta los primeros televisores en color.

1954.- En Argentina, el Gobierno de Juan Domingo Perón legaliza la prostitución.

2005.- El Gobierno español retira la condición de refugiado político al líder opositor de Guinea Ecuatorial Severo Moto.

2006.- ETA hace estallar una furgoneta bomba en un aparcamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas (Madrid), causando la muerte de dos jóvenes ecuatorianos.

2010.- El expresidente de Israel Moshé Katsav es declarado culpable de dos delitos de violación y acoso sexual.

¿Quién nació el 30 de diciembre?

1837.- Marie Lipsius, 'La Mara', historiadora de la música y escritora alemana.

1895.- José Bergamín, escritor español.

1961.- Ben Johnson, atleta canadiense.

1962.- Donato Gama da Silva, exfutbolista brasileño nacionalizado español.

1984.- LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense.

1986.- Ellie Goulding, cantante británica.

1988.- Paulina Flores, escritora chilena.

¿Quién murió el 30 de diciembre?

1879.- Adelardo López de Ayala, escritor y político español.

2002.- Mary Wesley, novelista británica.

2009.- Iván Zulueta, director de cine español.

2012.- Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana, Premio Nobel de Medicina.

2018.- Héctor Timerman, excanciller argentino.

2020.- José Agustín Aranzabal, 'Gaztelu', futbolista español.

2024.- Hugo 'Cholo' Sotil, exdelantero peruano del Barcelona.

¿Qué se celebra el 30 de diciembre?

Hoy, 30 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Cine Indio.

Horóscopo del 30 de diciembre

Los nacidos el 30 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 30 de diciembre

Hoy, 30 de diciembre, se celebran la Traslación de Santiago y las santas Judit y Anisia de Salónica.